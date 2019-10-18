犯罪悬疑片《你是凶手》曝人物线索海报，王千源、宋佳领衔主演，海报中每个人物的微表情都预示着片中剧情的曲折发展。





今日，影片发布人物线索版海报，海报中每个人物的微表情都预示着片中剧情的曲折发展。王千源反复听着嫌犯的变声录音苦思案件走向、宋佳在垃圾堆中绝望地翻找着所有关于女儿被绑架后遗留的线索、一通绑架电话让失去外孙女的冯远征惊慌失措、李九霄重回案发现场开启调查，种种线索让两起作案手法完全相同、跨越10年的绑架案悬念重重。







10年前，白兰（宋佳 饰）女儿铃铛被绑架并意外身亡，重案组警官陈浩（王千源 饰）许诺孩子母亲一定将凶手绳之以法。无奈经过漫长的追查却一无所获，陈浩带着遗憾离开警队。10年后，陈浩偶然间发现新线索，身患绝症的白兰重拾希望，决心为女寻凶，两人展开调查并发现了罪犯留下的蛛丝马迹。与此同时，李爱军（冯远征 饰）外孙女也遭人绑架，绑架手法跟10年前如出一辙，面对狡猾的嫌犯，陈浩和白兰能否抓到凶手，一偿夙愿…







《你是凶手》海报 跨越10年的两起绑架案，相同的40万赎金、相同的赎金交易方式、相同的变声器录音敲诈绝非巧合…绑匪用完美复刻、天衣无缝的作案手法让这两起案件变得扑朔迷离，也让陈浩警官无从下手，背负起对白兰的愧疚。





在此前曝光的定档预告中，白兰带着痛失爱女的绝望，隔空对凶手发出质问：“这十年，你躲到哪去了！”陈浩在鱼市对嫌犯穷追不舍，那是10年间他距离嫌犯最近的一次；李爱军接通绑匪的电话后又发生了什么？

《你是凶手》由王昱执导、戢二卫监制，王千源、宋佳、冯远征领衔主演，李九霄主演，将于11月22日在中国大陆上映。



















编辑：隐饮