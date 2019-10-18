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《追凶十九年》发"追赶时间的人"特辑

主演王泷正：在片场每天跑三万步成家常便饭

2019-10-18 10:36:02 来源：Mtime时光网

《追凶十九年》曝光“追赶时间的人”特辑，在导演徐翔云看来：“现实中的这些警察更有意思”。
       时光网讯 日前，电影《追凶十九年》发布“追赶时间的人”特辑。特辑从导演徐翔云以及演员王泷正宋宁峰黄璐的创作经历出发，展现主创对影片类型的理解，以及角色的塑造。



       在导演徐翔云看来：“现实中的这些人更有意思。”而这也是导演立足于新类型创作的根本。谈及出演这场跨度长达十九年的追凶之旅，演员王泷正也在特辑中坦言：“我们就是要求精益求精，这是我们演员该做的。”电影《追凶十九年》由张猛监制，实力编剧徐翔云首执导筒，王泷正、宋宁峰领衔主演，黄璐特别出演。影片将于2019年11月22日公映。



      据徐翔云导演介绍，其在2016年就接触过很多犯罪题材剧本，在搜集资料和走访、采风过程中他发现：“现实中的这些人更有意思。”他补充道：“很多警察看起来很威武，包括体格都很好，但是实际上跟他们接触发现，其实他们是很脆弱的一群人。”



       这样的反差也给了导演不少的创作灵感，在抽丝剥茧中还原这一职业的真实面貌，让传统的警察犯罪类型展现全新现实主义。宋宁峰也在特辑中补充道：“导演很清楚自己想要的东西，很坚决，很清晰。”

       特辑中，同样擅长现实主义创作的监制张猛也现身，在片场给予影片鼎力支持。在电影里均要上演时间跨度十九年表演的王泷正和宋宁峰，以及女主角黄璐也分别就角色和对剧本的理解，畅谈了一番。



       在王泷正看来，出演过程中“难度比较大的就是追逐、打斗。”但凡涉及警察在侦案过程中的追逐戏，一天跑个三万多步是家常便饭。而在王泷正看来，这种体验方式就是“要求精益求精，这也是演员该做的。”而有很多动作戏的宋宁峰，也在片场自称“武行说我胆大”，更在试拍中受伤。如何演绎一个“沉着、执着的人”又要宣泄好角色的情绪，宋宁峰在拍摄初期便将自己代入角色，以完成最佳状态。

       电影《追凶十九年》由将于2019年11月22日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 追凶十九年
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追凶十九年 (2019)

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导演：徐翔云

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