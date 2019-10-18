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《终结者：黑暗命运》限制级预告火爆开战

阿诺T800"退休"撸狗 新反派脸被打烂再重生

2019-10-18 11:21:13 来源：Mtime时光网

《终结者：黑暗命运》曝光全新限制级预告片，几代终结者互殴火力全开。预告中还曝光了阿诺·施瓦辛格饰演的终结者T-800归隐田园后的生活片段，撸狗晒太阳十分惬意。
　　时光网讯 将于11月1日中美同步上映的科幻动作大片《终结者：黑暗命运》曝光全新限制级预告片，几代终结者近距离互殴，决战动作戏令人肾上腺素飙升！

退休老汉T-800：请叫我“卡尔”

　　预告中还曝光了阿诺·施瓦辛格饰演的终结者T-800归隐田园后的生活片段，撸狗晒太阳十分惬意。面对几乎打不死的全新反派，T-800重出江湖与莎拉·康纳再次并肩作战，火力全开。



打不死的新反派

　　《终结者：黑暗命运》由《死侍》导演蒂姆·米勒执导，詹姆斯·卡梅隆回归担当编剧兼制片人，琳达·汉密尔顿、阿诺·施瓦辛格领衔主演。本片是继《终结者2：审判日》之后的正统续作，也是28年后卡梅隆与施瓦辛格、汉密尔顿黄金三角的终极回归。

   编辑：Joker

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关键词： 终结者 预告
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