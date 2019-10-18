2019-10-18 11:21:13 来源：Mtime时光网
编辑：Joker
导演：提姆·米勒
主演：麦肯兹·戴维斯
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Arnold Schwarzenegger
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James Cameron
Linda Hamilton
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PREDATOR2015
13分钟前
我担心限制级影片到咱国内又要被强行降级。
厚积薄发_272545334
36分钟前
虐杀原型
Alexstaytrue
1小时前
我就关心一点：第二集里T800自毁了，这一集里怎么复活圆回来。如果是未来穿越回来的另一个同款T800，那为什么会变老。既然会变老，会隐居，会撸狗，那应该还是第二集1991年那个T800？
千奇百怪漫长梦境1小时前
影片会告诉你的
M_14020618161863173041小时前
同问同问！！！！！
lymimoviedog1小时前
是不是不止派了一个T800过来呢
孤间独阁31分钟前
记得有部续集里说生化皮肤会衰老，而且人工智能也是不断学习和进化
西林游虾
多了一两个新画面，总的来说，预告片还是那些内容，导演对剧情的保护很好，期望不是绣花枕头~
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