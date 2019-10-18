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葛优杀回贺岁档！《两只老虎》曝角色海报

赵薇显“女侠”风范 闫妮演绎“村姑”风情万种

2019-10-18 13:45:55 来源：Mtime时光网

《两只老虎》发布6张角色海报，众人均以废弃游泳池为背景，在每人的配饰上统一虎纹元素，同时，各自的着装、神色和动作，也让彼此不同的性格特质和生活环境初见端倪。
　　时光网讯  由李非执导，赵薇监制并主演，葛优乔杉领衔主演，范伟闫妮潘斌龙、王森、田雨共同出演的荒诞喜剧《两只老虎》将于11月29日全国上映。今日，电影发布6张角色海报，众人均以废弃游泳池为背景，在每人的配饰上统一虎纹元素，同时，各自的着装、神色和动作，也让彼此不同的性格特质和生活环境初见端倪。



　　葛优齐刘海的发型设计搭配一丝不苟的服装造型，彰显精英气质之余，增添亲近之感，而虎纹领带的可爱俏皮也令大家忍俊不禁。同时，葛优此次还翘出了“贵族范”的二郎腿，手中的高尔夫球棍更是彰显出角色显贵地位。

　　乔杉则是截然相反，休闲装加上虎纹帽，脸部用力的肌肉让饰演的人物带上特有的喜剧效果，手上紧紧拽住的麻绳究竟在牵引什么庞然大物，似乎也难以揣摩。

　　范伟略带憨厚的笑脸自带喜感，长褂纸扇的形象似乎暗示着人物知识分子的气质，虎纹眼镜也让人猜测，这会不会是饰演了一位乐观的盲人呢？

　　另一重要演员——潘斌龙，此次也是在片中贡献了卓越的演技。海报中，他单脚站立，两手带着虎纹手套高举的姿势也甚是张扬跋扈，神似一位力大无比的打手，同时怒视前方的眼神也是让人去猜想他在戏中的人物关系。



　　女演员方面，女主角赵薇虎皮披风潇洒提剑显“女侠”风范，超现实的想象再次印证影片的荒诞气质。另外，“演而优则导”的赵薇此次不仅是在演技上贡献了不俗的力量，更是作为监制对电影保驾护航。另一女演员闫妮演绎了一位风情万种的“村姑”，仿若现代版“佟掌柜”。

　　据悉，电影讲述了一个低配绑匪遇上极品人质的荒诞故事，缺心眼劫匪遭遇精于算计的人质，不仅人财两空，更是成为人质的“人质”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 葛优 两只老虎 海报
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