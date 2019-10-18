网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

李少红监制获奖片《武林孤儿》定档11.8

最不“偶像片”的青春 “学武不习文”荒诞来袭

2019-10-18 14:10:18 来源：Mtime时光网

《武林孤儿》讲述了上世纪90年代一所山区小城的武术学校里，老师与学生们在军事化管理的压抑氛围下努力共存着，直到新的文化课老师的到来打破了宁静，引发了一系列看似“不可思议”的事件。
　　时光网讯   由首届青葱计划获奖导演黄璜编剧兼执导，李少红监制，金靖承、刘芷含、候云箫、是之主演的电影《武林孤儿》正式定档11月8日全国上映。该片讲述了上世纪90年代一所山区小城的武术学校里，老师与学生们在军事化管理的压抑氛围下努力共存着，直到新的文化课老师的到来打破了宁静，引发了一系列看似“不可思议”的事件。

　　截止发稿时，影片获得了第31届东京国际电影节“亚洲未来”单元国际交流基金亚洲中心特别奖；第9届澳大利亚金考拉华语国际电影节最佳影片奖；入选第22届上海国际电影节“华语新风”单元；第12届荷兰亚洲电影节；第18届纽约亚洲电影节。并且在11月8日上映之时，本片还在白俄罗斯角逐第26届明斯克国际电影节。《武林孤儿》呈现出“成长的孤独”的浓稠情绪打动了国际电影节的评委与众多国家的观众。



　　看到片名《武林孤儿》，也许不少人会联想到这是一部讲武术、讲少年的片子。实际上，影片中的确有少年，是一群被所谓校规校纪约束的学武的孩子；有武术，却更像是一种象征工具，与文化课相对立，楚河汉界泾渭分明。

　　《武林孤儿》就是讲述了这样一个在四面围墙圈起来的小小的止戈武校里，所有人守着学校的规则、约定俗成的规矩，日复一日平静运转。在这个学校里，首要任务就是学武，“会打人”的人受尊重，学习好的人受鄙夷，遵守规矩的人平静度日，欲打破规则的人格格难入。



　　影片里，有身兼数职的文化课老师，让“数学课是语文老师教的”成为现实；有独霸天台的校长，高高在上掌握学校进程；有不喜欢习武只喜欢学习的少年，大概是当下妈妈最喜欢的“乖宝宝”类型；有整个学校里唯一的女性校医，温柔美丽自带柔光滤镜；还有明明文化课优异却为了融入集体而伪装的少年……形形色色的人物在故事里有着自己的位置，有的代表“叛逆”，有的代表“色彩”，有的代表“权威”，构成了这个特殊的校园。“青春校园片”没了偶像元素，种种荒诞情节来袭。

   编辑：hello王小羊

关键词： 武林孤儿 定档
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

武林孤儿

武林孤儿 (2019)

0.0

导演：黄璜

主演：金靖承 候云箫

在线播放

李少红

李少红

Shaohong Li

职业：导演 | 制作人 | 编剧 | 副导演/助理导演 | 艺术指导

查看影人作品  >

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

寡姐眼妆超难驾驭！赞达亚的腰也太细了！

《ELLE》举办女性盛典 “蜡像女神”塞隆驾到

32
塞隆女神一身硬朗装扮更衬托出她犹如蜡像般的脸庞，寡姐..
2

吴京输了！《攀登者》为何国庆档掉队

感情戏成争议焦点 真的比《中国机长》差吗？

《攀登者》的确拥有成为20亿、40亿爆款影片的潜质，但是..
3

漫威电影不是电影？他有资格这么说

回顾马丁·斯科塞斯的电影人生

为什么斯科塞斯说漫威电影不是电影（cinema），因为他是..
4

这些好莱坞电影在中国为何遭受冷遇？

动画电影&音乐电影成为卖不动类型

16
在中国内地电影市场不卖座的好莱坞电影主要有五种类型片..
5

一代经典《搏击俱乐部》是怎样诞生的

20年后再看大卫·芬奇邪典佳作

很多人担心​影片中的搏击俱乐部真的会在现实里出现。

查看更多