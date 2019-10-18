《武林孤儿》讲述了上世纪90年代一所山区小城的武术学校里，老师与学生们在军事化管理的压抑氛围下努力共存着，直到新的文化课老师的到来打破了宁静，引发了一系列看似“不可思议”的事件。





截止发稿时，影片获得了第31届东京国际电影节“亚洲未来”单元国际交流基金亚洲中心特别奖；第9届澳大利亚金考拉华语国际电影节最佳影片奖；入选第22届上海国际电影节“华语新风”单元；第12届荷兰亚洲电影节；第18届纽约亚洲电影节。并且在11月8日上映之时，本片还在白俄罗斯角逐第26届明斯克国际电影节。《武林孤儿》呈现出“成长的孤独”的浓稠情绪打动了国际电影节的评委与众多国家的观众。











看到片名《武林孤儿》，也许不少人会联想到这是一部讲武术、讲少年的片子。实际上，影片中的确有少年，是一群被所谓校规校纪约束的学武的孩子；有武术，却更像是一种象征工具，与文化课相对立，楚河汉界泾渭分明。





《武林孤儿》就是讲述了这样一个在四面围墙圈起来的小小的止戈武校里，所有人守着学校的规则、约定俗成的规矩，日复一日平静运转。在这个学校里，首要任务就是学武，“会打人”的人受尊重，学习好的人受鄙夷，遵守规矩的人平静度日，欲打破规则的人格格难入。











影片里，有身兼数职的文化课老师，让“数学课是语文老师教的”成为现实；有独霸天台的校长，高高在上掌握学校进程；有不喜欢习武只喜欢学习的少年，大概是当下妈妈最喜欢的“乖宝宝”类型；有整个学校里唯一的女性校医，温柔美丽自带柔光滤镜；还有明明文化课优异却为了融入集体而伪装的少年……形形色色的人物在故事里有着自己的位置，有的代表“叛逆”，有的代表“色彩”，有的代表“权威”，构成了这个特殊的校园。“青春校园片”没了偶像元素，种种荒诞情节来袭。

编辑：hello王小羊