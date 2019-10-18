《双子杀手》也会被这样看待。它本身并不是像《黑客帝国》那样具有里程碑意义的电影，但它的影响力将在未来四分之一个世纪里被感受到。











这些主题和投入在《双子杀手》中形成了一种令人欢迎，却稍显混乱的效果。这部动作电影讲述了一位杀手与30年前克隆的自己为敌的故事。









内地定档预告 这个项目被好莱坞搁置了超过20年（许多演员曾受邀参演，包括哈里森·福特、梅尔·吉布森、尼古拉斯·凯奇、布拉德·皮特和克林特·伊斯特伍德），影片最初由编剧达伦·莱姆克在1997年售出，但是很快就受到了冷遇，很大一部分原因在于当时的特效无法满足叙事的需求。





所以最终特效已经足以令人信服地呈现同一个人的两个不同版本了吗？答案是肯定的……对于影片大部分时候而言。即使当技术看上去不那么可信的时候（后面我们会提到这一部分），《双子杀手》却始终让人相信，它会让人瞥见电影的未来。











电影名字提到了十二星座之一，在流行文化中双子代表着双胞胎的意思，李安的电影讲述了史密斯饰演的 Henry Brogan，一名正在丧失兴趣、打算退休的年迈政府杀手发现他下一个刺杀目标，并不是他被告知的对象。在与老朋友兼同事重新联系上的过程中，Henry认识了另一位特工 Danny Zakarweski（玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德 饰演），后者被指派来照看并且监视他。





一时间，特工队伍的矛头都指向了Henry，他被视为整个团队最松散的一环，需要被抹除。紧接着Henry逃跑了，他带着Danny与他一起逃亡，并且寻求老朋友Baron（本尼迪克特·王 饰演）的帮助。





同时，他们发现追杀而来的刺客叫做Clay Varris（克里夫·欧文 饰演），后者曾经管理过雇佣军的一个最高机密部门，其中还涉及到了基因工程。Varris请来的刺客身兼除掉Henry的任务，而此刻与Henry惊人地相似，Danny最终进行了一次秘密的DNA测试，检测出年轻的刺客并非Henry的儿子，而是他的克隆人。Henry不得不尽可能地生存下来，同时思考这一复杂的哲学矛盾。











令人惊讶的是，拥有一个完善了数十年的故事概念，《双子杀手》并没有在某一个特定的点崩溃，而是在117分钟内慢慢崩溃的，其中原因就在于这个剧本为了刻画独特的人性而被过度书写和解读了。





最初的编剧达伦·莱姆克同大卫·贝尼奥夫和比利·雷共同完成了最终的剧本，但是安德鲁·尼科尔、乔纳森·汉斯雷、克里斯托弗·威尔金森和布莱恩·海尔格兰德，也在若干年中参与了项目。





在这么多不同作者的努力下，这个剧本呈现了重新加热的剩菜的味道和感觉——它的情节也许充实，但并不新鲜，也不激动人心。它的对话经常是老掉牙和公式化的，几乎没有提供任何有趣的角色发展。第三幕同样如此，带领电影中最基本的角色冲突走向了一个早已能够预见，却鲜有惊喜的方向。











值得感谢的是，这部电影多亏有李安和他顶级的团队，以保证其足够有趣。影片由4K和数字、3D技术和120帧拍摄，它本身就是一场视觉盛宴——这绝对是人们想在电影院，而非家里的平板、电脑或者电视上看的电影。





李安和他的摄影师迪昂·比比利用动态帧来呈现出他们最原始的3D诉求——在拍摄的镜头中，水花会溅起，鸟儿会直直地飞翔银幕。李安致力于建立新的视觉焦点，吸引观众对银幕的注意力，让他们成为一个更积极的参与者，而不仅仅是一个被动的观察者。





摩托车追击片段 影片动作镜头非常鲜活、引人入胜，另一个令人印象深刻之处在于——哥伦比亚的卡塔赫纳发生的一场声势浩大的摩托车追逐戏和枪战戏份——特别需要一个实时校准仪，保证观众能够感觉到行动的刺激，实现情感的宣泄。















在表演方面，文斯蒂德和王塑造的是比较功能性的角色，他们的表演很专业。不幸的是，欧文给人的印象有点愚蠢，除了一个沉迷于创造毫无痛苦的士兵的扁平形象之外，他几乎没有什么个性。





史密斯，刻画了两种令人信服而截然不同的人格。











这位51岁的明星通过动态捕捉表演，接着技术人员将他的头费力地移植到一个20多岁的替身和特技演员身上。史密斯的演技足够优秀，满足了《双子杀手》的概念和奇想，特别是在一些充满尘雾和低亮的戏份中。电影中有几场戏，年轻的杀手眼中的光随着年纪的增长一点点地熄灭，这远远超乎了此前的预期，也让两个角色的交流变得更加厚重。





但真正的电影迷或多或少会原谅这些缺点。考虑到李安对于边界拓展的努力，这些缺点看起来不像是失败，而更像是能说明什么的路标——而它们将最终成为下一个技术创新和探索的前沿。





《双子杀手》也会被这样看待。它本身并不是像《黑客帝国》那样具有里程碑意义的电影，但它的影响力将在未来四分之一个世纪里被感受到。



