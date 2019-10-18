贾樟柯





当然这是一方面，再一方面是平台要有巨大的吸引力，因为平台就是要聚集资源，年轻导演来你这了，得不到任何帮助，也找不到好的制片人，找不到好的投资公司，找不到好的发行商，也找不到知音，也没有人跟他交流，然后就结束了。所以对于我们来说，我们就是做好平台，让我们这个平台是高效的，效率非常高。





贾樟柯媒体群访会回答时光网提问





我给大家举一个例子，我们今年的创投全部是人工排期，其实这个花两万块钱就可以做一个电脑的排期的约会，因为你要约一个项目，两三万块钱就可以做个系统，很简单，给你排好了。





但是我们全部是纯手工，为什么呢？因为人是变动的，需求是在变动的，我们创投部门的同事每天熬夜到四五点，不停地更改那个排期，动态的，满足所有产业嘉宾动态的需求，非常灵活，非常人性化，这就是我们所想做到的，平遥国际电影展把平台做好。



另一方面就是要聚集资源，今年我们所有的大的制片公司，小的制片公司都有代表来，给你数得上数的都在平遥，那么他们在听这些项目，接触这些年轻人，我觉得这个首先对我们来说就是做好自己的事情，把平台做好。

平遥国际电影展一直从第一届开始，我们就希望是一个中立的平台，我们不介入、不参与任何具体的运营拍摄，我们不参与，不介入这些项目，我们更不去经营导演，导演是自由的，我们只是平台，每一个导演都可以变成我们的常客，也可以变成我们的过客，我觉得提供这种客观的、中立的这种高效的平台是非常重要的。

另一方面，就是电影的教育，我们在平遥，我们做教育，但是我们不做那种培训，怎么说呢？就是学习电影是一个漫长的过程，我非常讨厌在一个电影节做个电影学院，无论是釜山电影学院，釜山电影学院我当过院长，我很不喜欢，包括金马电影学院，我也很不喜欢，开玩笑呢，电影一星期就能学出来？学不出来的，但是可以交流。

所以平遥我们一开始就不做这种东西，我们就做什么呢？我们就做大学生的交流，我们有平遥一角，他们互相放放短片，知道同龄人在做什么，然后大家有收获，互相认识了，可能变成工作的伙伴、团队，然后之后他们一代人一起成长，这个是重要的。我们没有做一个平遥电影学院，因为这是对电影教育的不尊重，十天怎么可能完成一个教育呢？

：我没有参加过FIRST，所以我很难去比较。对于年轻导演来说，我觉得平遥秉承的是一个创办平台的概念，而这个平台本身就是他应该有良好的、公平的、透明的这种机制，让每一个来参与的年轻人在机遇上是公平的，是透明的。