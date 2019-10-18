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时光晚报："好莱坞往事"撤档重剪李小龙段落

金鸡奖提名10月22日揭晓 塔图姆"牌皇"彻底凉了？

2019-10-18 20:47:11 来源：Mtime时光网

时光晚报：《好莱坞往事》内地撤档重剪李小龙段落，金鸡奖提名10月22日揭晓，塔图姆《牌皇》彻底凉了？


　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。



01.《好莱坞往事》内地撤档重剪李小龙段落


      原定档10月25日内地上映的《好莱坞往事》今日宣布撤档。据《好莱坞报道者》消息，有接近该片中国发行公司博纳的消息源透露，此前不满影片中李小龙角色设定的李小龙之女李香凝曾向中国国家电影局上诉，要求修改影片中关于李小龙的段落。随后博纳与昆汀协商重新剪辑一个版本，但是重剪版本没能赶在原定的上映日期之前完成。但昆汀目前对此没有任何回应。

02.第32届金鸡奖提名10月22日揭晓


      金鸡百花电影节官微宣布将于10月22日（下周二）下午在北京举行第28届中国金鸡百花电影节暨第32届中国电影金鸡奖新闻发布会，届时将揭晓第32届中国电影金鸡奖提名名单。

03.赵薇葛优《两只老虎》曝角色海报


      由李非执导，赵薇监制并主演，葛优、乔杉领衔主演，范伟、闫妮、潘斌龙、王森、田雨共同出演的荒诞喜剧《两只老虎》将于11月29日全国上映。今日，电影发布6张角色海报，众人均以废弃游泳池为背景，在每人的配饰上统一虎纹元素，同时，各自的着装、神色和动作，也让彼此不同的性格特质和生活环境初见端倪。

04.昆凌《天火》预告海报双发定档12.12


      10月17日晚，周杰伦嘉年华世界巡回演唱会上海站首场演出爆满开唱。作为当天的最大彩蛋，周杰伦不但与《天火》主创有爱互动，更与到场的近2万名观众分享爱妻昆凌的最新力作，中国首部火山题材视效动作冒险大片《天火》将于12月12日正式上映。



01.查宁塔图姆《牌皇》彻底凉了？


      此前因为被大副缩减预算而被搁置的福斯漫威电影《牌皇》可能已经彻底凉了。道格·李曼是迪士尼和20世纪福斯合并前最后一位参与该项目的导演，他在最近接受Comicbook的采访中被问到《牌皇》的项目进展，他答到：“自从收购之前，我就没有得到任何消息。我想已经结束了。”

《终结者：黑暗命运》限制级预告

02.《终结者：黑暗命运》限制级预告火爆开战

      将于11月1日中美同步上映的科幻动作大片《终结者：黑暗命运》曝光全新限制级预告片，几代终结者近距离互殴，决战动作戏令人肾上腺素飙升！预告中还曝光了阿诺·施瓦辛格饰演的终结者T-800归隐田园后的生活片段，撸狗晒太阳十分惬意。面对几乎打不死的全新反派，T-800重出江湖与莎拉·康纳再次并肩作战，火力全开。

03.寡姐《婚姻故事》曝正式预告冲击颁奖季


《婚姻故事》正式中字预告

      “寡姐”斯嘉丽·约翰逊可能是今年颁奖季最热门的女星之一，她主演的《乔乔兔》和《婚姻故事》获多伦多电影节“人民选择奖”前两名，均有望在明年奥斯卡得到肯定。今日《婚姻故事》曝光正式中字预告，将于11月6日北美小范围影院上映，12月6日Netflix上线。此前寡姐从未提名过奥斯卡，从《婚姻故事》烂番茄98%的新鲜率和多伦多电影节亚军来看，她今年提名的可能性还是有的。

   编辑：ruo

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关键词： 时光晚报
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