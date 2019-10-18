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“航海王”公开肖战独家影像及尾田手绘海报

最想成为的角色是路飞 庆幸与草帽一伙相遇

2019-10-18 21:01:10 来源：Mtime时光网

《航海王：狂热行动》今日同时发布了推广大使肖战特辑和尾田手绘海报。
　　时光网讯   2019年是《航海王》动画播出的第20年，于10月18日登上中国银幕的《航海王：狂热行动》正是为了这一盛事而特别制作的纪念版电影。《航海王：狂热行动》是“航海王系列”第14部动画电影，由《航海王》漫画原作者尾田荣一郎监制，官方今日同时发布了推广大使肖战特辑和尾田手绘海报。

　　草帽一伙在《航海王》动画播出至今的20年里所展现出的友情羁绊、拼搏逐梦的精神影响了无数人，肖战就是其中之一。他用热血、梦想、伙伴和真诚四个词来描述他心中的《航海王》，其中最触动他的是草帽一伙的真诚。肖战说他很向往伙伴间这种深厚且纯粹的情感。在《航海王》动画中肖战最想要成为的角色是路飞，他喜欢路飞身上的阳光乐观与无所畏惧，这份积极的力量给路飞自己和身边伙伴都带来了巨大的鼓励，也是草帽一伙航海的重要凝聚力。







　　作为与草帽小子路飞一同成长的海米一员，肖战一直很庆幸在年少时与《航海王》相遇，拥有了许多美好的回忆。提到令自己印象最深刻的部分，肖战毫不犹豫地选择了草帽一伙“不放弃，不服输，不抛弃”的团队精神内核。肖战曾同路飞一样，因为怀揣一腔热血而踏上征途，从一个平凡少年成长为拥有梦想和追求的男人。

　　在快问快答中，如果只能选择一个同伴踏上航海之路的提问一出，作为一名优秀的铲屎官，肖战坚定地选择了“肖坚果”。提到自己的梦想航路，肖战直言自己十分珍惜一路走来的收获，心态，朋友及自身成长等等。对于肖战而言，《航海王》已不仅仅是普通的动画，更是一个带给他温暖、热血和感动的乌托邦世界。



　　本次发布的海报由《航海王》漫画作者尾田荣一郎亲笔绘制，漫画中的航海士们以全新的姿态完全呈现，这也为与《航海王》动画相伴20年的粉丝们送上了一份惊喜。

   编辑：hello王小羊

关键词： 航海王 肖战 特辑 海报
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