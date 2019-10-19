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Netflix公布自制影视剧流量TOP10榜单

剧集《怪奇物语》登顶 但这部电影成绩更好

2019-10-19 14:30:38 来源：Mtime时光网

Netflix公布自制影视剧流量TOP10榜单，你马上就知道那些影视剧在Netflix最受欢迎。
　　　　时光网讯 Netflix流媒体平台近日公布了旗下10大热门电影和10大热门剧集的排名，统计范围是2018年10月~2019年9月，统计内容是针对Netflix自制电影和电视剧。最受欢迎的自制剧是《怪奇物语》，有6400万人数观看，电影则是《蒙上你的眼》以8000万观看人数登顶。

　　看看这两大榜单，你就知道那些影视剧在Netflix最受欢迎。



Netflix十大热门剧集
1. 《怪奇物语》观看人数6400万（下同）
2.  《伞学院》 4500万
3.  《纸钞屋 》 4400万
4.  《安眠书店》 4000万
7.  《难以置信》3200万
8.  《麻木不仁》3000万
9.  《有色眼镜》2500万
10.  《名校风暴》2000万


Netflix十大热门电影
1.  《蒙上你的眼》观看人数8000万（下同）
2.  《谋杀疑案》7300万
3.  《三方国界》5200万
6.  《劫匪》4000万
7.  《秘恋惊魂》4000万
8.  《两大无猜》3200万

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： Netflix 榜单 怪奇物语 蒙上你的眼
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