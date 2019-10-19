作为一个开放的表演教学机构，山下学堂不断与其他机构相互交流、相互学习。继2018年与耶鲁大学戏剧学院交流项目后，山下学堂还与CFDG中国青年导演扶持计划（简称“青葱计划”）等平台开展实践合作











2017年10月19日，陈国富、周迅、陈坤三位创始人共同创办了山下学堂。山下学堂是一次从表演开始的探索，也是一个打破教育常规的实验。山下学堂以培养具有表演智慧的演员为已任，提倡演员的终身学习。





历经两年的实践和探索，在两周年之际，山下学堂发布了“我们一起迈出第二步”的年度主题，宣布了一系列新的尝试。在三位创始人之外，导演乌尔善、演员舒淇成为联合创始人，一起探索更多可能；山下校友会成立，致力于发展成为凝聚山下校友和演员群体的聚能平台；山下学堂公布2020新人班招生计划，在课程规划和内容上进行了新的整合优化。





2018年6月，导演乌尔善曾作为山下学堂大师分享课的首位分享者，与到场的百余位演员及行业从业者分享了类型电影中的表演。此次以联合创始人的身份加入山下学堂，乌尔善以视频和亲笔信的形式分享了的自己的愿景：“演员是勇敢者的职业，表演是对人性的探索，是对人类行为的重新建构，很荣幸能够成为山下学堂的联合创始人，与大家一起不断学习，不断探索与发现。”





舒淇则以表演者的身份亲切地大家共勉：“希望在这样一个空间里，我们彼此互相研究表演、不断突破自己的局限，在表演中散发自己的灵动力。加油！”





山下学堂希望联合行业内各领域资深人士，共同加入到这一事业中，带来更宽阔的眼界、多维度思考和经验支持，推动演员终生学习，促进表演行业更好发展。





随着两周年年度主题的发布，山下学堂2020新人班也正式开始招生。山下学堂2020年新人班面向16岁以上、有志于从事影视、戏剧表演，且无专业经验者招生。报名者需通过网络初选、两轮线下面试。





2020年新人班将在18个月学期周期中完成4000课时课程训练。学员不仅将通过演员素质课程、表演训练工作坊等多维度课程和实践最大程度激发职业潜能，还将通过职业素养课程等一系列分享，完善自我时间管理、内容管理和情绪管理的能力，逐渐成长为一名对表演有敬畏、有追求的职业演员。

作为一个开放的表演教学机构，山下学堂不断与其他机构相互交流、相互学习。继2018年与耶鲁大学戏剧学院交流项目后，山下学堂还与CFDG中国青年导演扶持计划（简称“青葱计划”）等平台开展实践合作。山下学堂学员参与第四期“青葱计划”十强短片拍摄，还在与木木美术馆、大型文化季播节目《上新了·故宫》第二季的合作中实践自己的表演。在未来，山下学堂还将与包括青葱计划、华语青年影像论坛等多个机构和平台开展实践合作。