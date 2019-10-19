李安悉心打造的完美特效通过IMAX激光大银幕的细腻呈现大放异彩，畅快的动作戏和威尔·史密斯一人分饰两角的双雄对决，让观众叹为观止。

李安打造视觉技术盛宴，IMAX激光动作场景炫目





时隔三年，李安导演首次携手“史皇”威尔·史密斯打造《双子杀手》，探索影像的极限。而配有全新的光学引擎和一整套IMAX专利技术的IMAX激光系统则以更高的分辨率、更清晰明亮的画面、更强烈的对比度和更鲜明绚丽的色彩让影片中的动作戏细节更加真实流畅，影片中诸如枪口爆裂，玻璃破碎，摩托车飞驰，在拥有丰富细节的IMAX激光大银幕上欣赏，呈现出一种具有可触感的真实。顶级特效与IMAX激光大银幕的完美匹配让观众盛赞：“IMAX激光影厅超强烈的视觉冲击带来跨越银幕的沉浸式体验，动作场面酣畅淋漓，绝对的视觉享受，感觉全片帧帧都在呈现电影视效革命。”

顶尖特效打造老少“史皇”同框对决，IMAX细节呈现视觉奇观



此外，IMAX激光大银幕上尤为吸睛的是两个年龄跨度相差20多岁的威尔·史密斯同屏对决，李安携手好莱坞顶尖的特效团队维塔工作室，潜心两年，通过最高水准的面部和动作捕捉技术创造还原了一个20多岁的威尔·史密斯，而史皇的精湛演技也再次征服观众，无论是眼神还是动作，细腻动人的表演完美呈现了两个年龄及内心状态截然不同的自己。纤毫毕至的IMAX激光大银幕让观众更加清晰的见证李安导演和史皇硬核带来的视觉奇观，观众表示：“IMAX不会让你错过李安导演对视觉细节的呈现，皮肤的毛孔、汗水都清晰到经得起凝视。”