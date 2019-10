又一位殿堂级电影大师也加入到声讨漫威的行列。弗朗西斯·福特·科波拉开炮:“当马丁说它不是电影的时候,他是太客气了。他还没说漫威电影是令人厌恶的呢,这话是我说的。”





时光网讯 电影大师 电影大师 马丁·斯科塞斯 最近批评漫威电影“不能称之为电影,更像是主题公园的产品“的言论引发了舆论轩然大波。









科波拉直白的表示:“当马丁·斯科塞斯说漫威电影不是电影的时候,他讲的对。因为我们希望能从电影当中学到一些东西,我们期待能学到点东西,得到些启发,学到些知识,获得些灵感。”





科波拉与斯科塞斯





“我不知道谁能从这些千篇一律的电影里获得任何东西。当马丁说它不是电影的时候,他是太客气了。他还没说漫威电影是令人厌恶的呢,这话是我说的。(Martin was kind when he said it's not cinema. He didn't say it's despicable, which I just say it is.)”









《教父》剧照





八十岁高龄的科波拉如今仍然保持着创作雄心,他筹备多年的史诗电影《大都会》即将开拍,影片将以纽约为背景,讲述一个建筑师试图在这座城市建造一个乌托邦,但这个想法遭到了市长的强烈反对……据悉《大都会》将比《现代启示录》的规模更加宏大。