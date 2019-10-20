外媒有消息称，在《自杀小队》中饰演小丑的杰瑞德·莱托对托德·菲利普斯拍摄《小丑》非常不满，甚至曾试图阻止华纳开展这个项目。









有内部人士向外媒透露，在得知华纳为托德·菲利普斯的《小丑》开了绿灯，并邀请杰昆·菲尼克斯出演小丑后。杰瑞德·莱托曾向经纪公司CAA投诉（杰瑞德·莱托和托德·菲利普斯当时都在这家经纪公司），并试图让自己的音乐经纪人给华纳高层打电话劝阻这个项目（经纪人否认打过这个电话）。最终，这些努力显然都是徒劳的。









然而华纳对杰瑞德·莱托的表演似乎并不太满意。影片宣传过程中小丑是个非常核心的角色，成片中杰瑞德·莱托的戏份却被压缩到只剩十多分钟。





曾经筹备过的莱托版小丑单人电影也不幸流产。也难怪杰瑞德·莱托对别的“小丑”项目不满了。

编辑：羊羊