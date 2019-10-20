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杰瑞德·莱托曾试图阻止华纳拍摄《小丑》？

想通过经纪人施压 《自杀小队》小丑戏份不多

2019-10-20 10:32:39 来源：Mtime时光网

外媒有消息称，在《自杀小队》中饰演小丑的杰瑞德·莱托对托德·菲利普斯拍摄《小丑》非常不满，甚至曾试图阻止华纳开展这个项目。
      时光网讯托德·菲利普斯导演，杰昆·菲尼克斯主演的《小丑》上映后口碑爆炸，票房上也席卷全球市场，目前全球票房已经超过6亿美元。

      日前，外媒有消息称，在《自杀小队》中饰演小丑的杰瑞德·莱托对托德·菲利普斯拍摄《小丑》非常不满，甚至曾试图阻止华纳开展这个项目。

      有内部人士向外媒透露，在得知华纳为托德·菲利普斯的《小丑》开了绿灯，并邀请杰昆·菲尼克斯出演小丑后。杰瑞德·莱托曾向经纪公司CAA投诉（杰瑞德·莱托和托德·菲利普斯当时都在这家经纪公司），并试图让自己的音乐经纪人给华纳高层打电话劝阻这个项目（经纪人否认打过这个电话）。最终，这些努力显然都是徒劳的。

      作为演员，杰瑞德·莱托很看重小丑这个角色，在拍摄《自杀小队》前，曾花费几个月的时间揣摩小丑的表演方法。在拍摄过程中，杰瑞德·莱托还曾通过给饰演哈莉·奎茵的玛歌特·罗比送活老鼠，给饰演死亡射手的威尔·史密斯送子弹，给全剧组送死猪等方式让自己沉浸在角色里。

      然而华纳对杰瑞德·莱托的表演似乎并不太满意。影片宣传过程中小丑是个非常核心的角色，成片中杰瑞德·莱托的戏份却被压缩到只剩十多分钟。

      曾经筹备过的莱托版小丑单人电影也不幸流产。也难怪杰瑞德·莱托对别的“小丑”项目不满了。

   编辑：羊羊

关键词： 小丑 杰瑞德·莱托
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