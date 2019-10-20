《沉睡魔咒2》独家影评：第二集更有电影的气息，虽然故事本身仍旧稍嫌单薄，但几个全新的场景让人耳目一新，搭配精心打造的戏服设计，整体画面非常的美丽有灵气。













菲力王子的妈妈、人类世界的英格瑞斯王后听闻喜讯后，邀请艾洛公主和玛琳菲森到富丽堂皇的城堡共进晚餐。但双方家长首次见面的晚宴上原本应当和气相对，殊不知英格瑞斯王后和玛琳菲森彻底撕破脸，还搞的爱洛公主和玛琳菲森的母女关系也降到冰点。





正式预告 随后玛琳菲森踏上一场空巢期的母亲重新寻找自我的旅程，同时英格瑞斯王后的邪恶阴谋逐渐发酵，最后演变成一场人类与精灵的战争，挑战双方是否在面对异己时有能力互相理解包容。





《沉睡魔咒2》的片头的片段就奠定了这部续集的盛大视觉效果基调。导演阿吉姆·罗恩尼的独特视觉感，在续集里把第一集的场景延伸扩大，极富想像力的扩大第一集里的人类与精灵世界，华丽精致让人目不暇给。例如，玛琳菲森寻觅到黑精灵一族群居的地洞，更在里面找到黑精灵同类。黑精灵地洞从场景、服装、配乐、到角色之间的肢体和对话互动，就好似一支精心设计的舞蹈，令人着迷。





续集里，几位回归角色之间的互动更自然，让电影看起来也更自在。尤其又以玛琳菲森和爱洛公主之间的母女情谊是最具说服力的，玛琳菲森和贴身助手乌鸦迪瓦尔（萨姆·赖利饰演）的斗嘴更是电影轻松舒缓的时刻。





亲家见面气氛紧张 茱莉很准确的捕捉玛琳菲森内心的许多情绪转折，替这个非人类角色注入更多人性，相信会引起许多家长的共鸣。 有别于第一集里单面的角色设定，续集里玛琳菲森面对孩子长大成人后要离巢成家立业，





爱洛公主角色设定是集结爱与关怀的正面能量，艾丽·范宁在片中全身散发正是这样的仙女公主气息。很可惜有限的角色深度局限范宁的表演，要到电影最紧张的打仗场面桥段，才看得到她的演技挣脱束缚脱瘾而出。





高潮大战"少儿不宜" 但电影花了大半时间让观众喜爱上精灵王国的奇幻生物，最后却用像杀蟑螂一样的冷血灭杀手法歼灭他们，让人顿时忘了这其实是迪士尼儿童适宜的电影。 说到片尾，还真不能不提到电影最后斗争场面是如何让人不寒而栗。拿儿子婚礼复仇的坏皇后英格丽，复仇动机和背景故事表浅、叙述的方式也可性度低，似乎创作的精力全摆在灭绝性扑杀精灵的斗争场面。这场打仗场面不见血，





玛琳菲森、爱洛公主角色和英格瑞斯王后三个女性角色之间的情感纠葛，是《沉睡魔咒2》的故事重点。但《沉睡魔咒2》剧情和叙事方式的单调，可能会让观众有点出戏。但不能否认的是续集里壮硕奇幻的精灵世界，打造了一场视觉飨宴。



