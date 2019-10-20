“墨菲彻底变成了鲁迪·雷·摩尔，但你又能从这个角色身上感觉到演员本人特有的情绪，他的表演完全深入了角色，让你忘记自己眼前的是“电影明星艾迪·墨菲”，让你相信他就是鲁迪·雷·摩尔。”





电影一开始向观众介绍了鲁迪·雷·摩尔（艾迪·墨菲 饰），他是一个境遇不佳的歌手兼脱口秀演员，在一家唱片店工作，他非常渴望获得成功，这样才能打脸那些曾经质疑过他的人。鲁迪的表演有些过时，但当他创造了一个虚构的人物，一个名叫多麦特的皮条客之后，他就火了起来。在尝到作为喜剧演员和歌手的成功滋味之后，鲁迪还想变得更出名，他认为唯一的方法就是主演一部属于自己的电影。没有任何人支持他拍电影，鲁迪只好自己投资，然后请来自己的朋友，本（克雷格·罗宾逊 饰）、吉米（迈克·艾普斯 饰）和西奥多尔（提图斯·博格斯 饰），还有他的门生里德小姐（Da'Vine Joy Randolph 饰）出演片中角色。很快，鲁迪请来了毕业于南加州大学，在当地做表演指导老师的杰瑞·琼斯（吉甘-迈克尔·凯 饰）来写剧本，并且请来曾经出演过《猜猜谁来吃晚餐》的职业演员D’Urville Martin（韦斯利·斯奈普斯 饰）担任电影的导演，并饰演片中的反派。最后，鲁迪把自己为之奋斗的一切都赌上了，才使得电影得以完成，在这个过程中，他也意识到，除了名气，还有更重要的东西，比如友情和归属感。





我是在八十年代末九十年代初长大的，作为一个小孩，我当时觉得艾迪·墨菲就是世界上最顶级的演员。他演过《48小时》、《颠倒乾坤》、《比弗利山警探》、《金童》、《美国之旅》、《肥佬教授》、《包芬格计划》、《怪物史瑞克》等等，没人比墨菲更有意思，也没人比他更有才华。然而，后来一系列儿童电影都没有获得成功，这位演员需要打一场翻身仗，于是就有了让他获得了奥斯卡最佳男配角奖提名的《追梦女郎》。但在奖项角逐中输给《阳光小美女》中的艾伦·阿金之后，他的举动令人吃惊，他开始回去演一些不太成功的喜剧片，例如《诺比特》。2011年的《高楼大劫案》里，墨菲加入了由本·斯蒂勒领衔的主演阵容，本来可能标志着他要重回喜剧界了，但他在电影里看起来就像过客一样，并没有卖力表演，而是让斯蒂勒肩负起了全部重任。2012年的奥斯卡颁奖礼前，他退出了主持之位，除了在《周六夜现场：40周年特别庆典》中短暂亮相，以及在《丘奇先生》中饰演了一个跟《为黛茜小姐开车》有点类似，又有些问题的角色之外，大众许久没再听到他的消息，











所以，我现在很开心能告诉大家，我们都非常喜爱的艾迪·墨菲用足以定义他的职业生涯的巅峰演技，在《我叫多麦特》里回归了。墨菲把鲁迪·雷·摩尔演活了，他的表演充满活力与激情，幽默与热爱。在墨菲近期的其他作品里，他看起来都是不情愿的样子，但这部作品不一样，他很明显是全身心投入的，尤其是在饰演这个角色的时候。以往，即便是在墨菲最好的几部作品，例如《48小时》或者《比佛利山警探》里，墨菲饰演的角色都有他自己的影子，但这次不一样了。墨菲彻底变成了鲁迪·雷·摩尔，但你又能从这个角色身上感觉到演员本人特有的情绪，他的表演完全深入了角色，让你忘记自己眼前的是“电影明星艾迪·墨菲”，让你相信他就是鲁迪·雷·摩尔。我觉得墨菲这次的表演绝对当得起一个奥斯卡奖提名，但也许由于事情超出了他的控制，最终他只能拿到一个金球奖的提名。要记住，这是一部在Netflix上播出的电影，尽管为了获得进入颁奖季的资格，这部电影也在院线小范围上映过，但奥斯卡对Netflix的偏见最终很有可能导致墨菲无法获得他应得的提名。





《我叫多麦特》多伦多首映 导演克雷格·布鲁尔的下一部作品是依然由墨菲主演的《美国之旅2》，证明了他的确有拍喜剧的两把刷子，能把电影拍得非常有意思，同时又很用心，片中人物也挖得比较深。写过《艾德·伍德》、《月亮上的男人》的斯科特·亚历山大和拉里·卡拉斯泽斯基很显然是最擅长刻画郁郁不得志的导演或者喜剧演员的传记片编剧。我唯一想吐槽的地方就是《我是多麦特》跟《艾德·伍德》太像了，只不过把故事移到了七十年代，主演换成了非裔美国人而已。这也不是什么不好的对比，毕竟《艾德·伍德》是一部经典影片，而且“古怪的失意者抵抗全世界”的模板还是非常贴合鲁迪·雷·摩尔的故事的。配角们的演技也非常精彩，特别是韦斯利·斯奈普斯和Da’Vine Joy Randolph，他们在影片结尾奉上了最感人的一场演说。同时，别忘了非常酷的两位客串演员，克里斯·洛克和Snoop Dogg。最后，《我是多麦特》是一部非常有意思，也很感人的电影，讲述了孤独、友谊、电影，还有好莱坞之梦，艾迪·墨菲的表演值得一个奥斯卡奖。











其他媒体评论：





DEADLINE：

“今年的多伦多电影节上大家最翘首盼望的首映片之一就是艾迪·墨菲的《我是多麦特》，这是一部他筹备了很久的电影，讲述的是已故喜剧演员鲁迪·雷·摩尔的故事，他创造了另一个名叫多麦特的自我，也因功夫动作明星的身份而被人崇拜。作为一个脱口秀喜剧演员，而且还可能是第一个在表演中加入Rap的喜剧演员，摩尔出人意料地火了，在七十年代，他对黑人搞笑的探索产生了重要影响。墨菲让这位被年轻一代的喜剧人视作偶像的鲁迪在银幕上重生。这是墨菲第一次饰演现实人物。看过电影之后，我可以说他不负所望：银幕上墨菲的超级巨星魅力完全恢复到了当年的水平。电影由克雷格·布鲁尔（《川流熙攘》）执导，编剧是斯科特·亚历山大和拉里·卡拉斯泽斯基，比起其他电影作品，这对编剧搭档更喜欢写像《艾德·伍德》、《月亮上的男人》、《性书大亨》这样不落俗套的的传记片。”





《好莱坞报道者》：

“鲁迪·雷·摩尔创造多麦特这个人物的故事是一次真正的人生逆袭，并且造就了一块流行文化试金石，这个故事显然很吸引艾迪·墨菲，而且给电影打下了很好的基础，让剧中这些满口粗话，傲慢无礼的黑人喜剧演员们从一开始就展现出了魅力，把观众们的心牢牢抓住。（不过，摩尔的后生们都比他本人有才华得多，对电影来说也是好事）这个精打细算，还会空手道的皮条客，对导演克雷格·布鲁尔来说似乎也是很理想的素材，他在圣丹斯电影节上成功让观众们选择支持《川流熙攘》中的那个皮条客，从而一跃成名，后来那部奇异色情的《黑蛇呻吟》又让他的名气更上一层楼。这两人合作的《我是多麦特》尽管有些古怪，但还是一部非常诚心的传记片，里面有一些笑点和令人惊讶的趣闻，但并不会显得很陌生，那个1975年的多麦特依然鲜活地停留在我们的文化记忆里。这是一次不错的机会，可以看看墨菲为成年观众进行的表演，但算不上他最好的作品（都是关于可爱但不太靠谱的电影制作人的故事，这部电影不如《包芬格计划》），不过下个月在Netflix上播出之后，家庭观众应该会喜欢这部电影的。”





《综艺》：

“很难说从什么时候开始，艾迪·墨菲已经很久没有这样全神贯注地表演一个如此欢乐活泼的角色了。《追梦女郎》？不，这个角色要好得多。《肥佬教授》？在这些电影里，他的表演都还不错，但你可能要回去看看墨菲八十年代的电影，才能感受到他那种活泼的，令人愉悦的神韵。他把鲁迪演成了一个地位不高，却不遗余力推销自我的人。当鲁迪站在台上，热情激荡地说出一段词，‘我从纽约走到遥远，遥远的南方，就是想打一个母亲，他母亲的耳光’你会笑到不能自已，从中感受到疯狂的愉悦。但墨菲也表现出了鲁迪身上的焦灼，他要的不仅仅是成功。他是个人到中年还一无所成的失败者，他想当明星，这样才能生存下去。他能得到的机会很少，都是因为美国的种族歧视造成的障碍。不过，他的成功之路也只有在美国才行得通。他做到了化腐朽为神奇。”





INDIEWIRE：

“可以肯定的是，艾迪·墨菲一直很崇敬‘多麦特’背后的创造者鲁迪·雷·摩尔，他树立起的下流，傲慢，相当自以为是的黑人搞笑形象，给墨菲后来的成名之路照亮了前途。至少，摩尔满嘴脏话的喜剧录音带（例如《Eat Out More Often》），以及他完全不顾及白人观众的态度，让黑人喜剧之路变得敞亮了一些。墨菲在好莱坞崭露头角的时候才刚刚25岁，他当时可能想不到，在经历了近几年的事业低谷之后，他会跟摩尔的艰辛经历产生共鸣。一旦有人愿意花 1500万美元请你主演《比弗利山警探2》，你不会觉得自己个摩尔有什么相通之处。他作为一个先驱者，只能自己掏钱拍出了那部最出名的电影，选角都是从当地的一家酒吧里找来的脱衣舞娘，而且只能包下一家印第安纳波利斯剧院来上映电影。但墨菲近几年的境遇已经不一样了。他正当红的时候已经过去了，而且十多年来，他都没怎么认真演过戏。可能要怪《怪物史瑞克》或者其他作品吧，但某种程度上，墨菲必须认识到，他要想重新体会到过去自己身处巅峰的感觉，就必须为之付出努力。而能让墨菲回到原位的，除了摩尔的传奇故事和那一身灰绿色皮条客装扮，还有什么更好的办法吗？”