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斯蒂芬金《局外人》拍成剧集曝预告

神秘谋杀案引出超自然怪物 明年1月HBO开播

2019-10-20 16:51:10 来源：Mtime时光网

高产的斯蒂芬·金已有大量小说被改编成影视作品，《局外人》由本·门德尔森、杰森·贝特曼等主演，聚焦一个11岁男孩被强奸、杀害和分尸的惨案，看似直白的案情却生出疑窦，超自然力量作怪。
      时光网讯 日前，根据斯蒂芬·金小说改编的剧集《局外人》曝光预告片，并宣布将于明年1月12日在HBO开播。

      高产的斯蒂芬·金已有大量小说被改编成影视作品，《局外人》由本·门德尔森杰森·贝特曼等主演，聚焦一个11岁男孩被强奸、杀害和分尸的惨案，看似直白的案情却生出疑窦，超自然力量作怪： 

　　俄克拉何马州小城弗林特，警探Ralph Anderson当着一群人的面逮捕了很受欢迎的老师兼少年棒球联赛教练Terry Maitland，指控他奸杀了一个男孩，并将其分尸。Maitland坚称自己无辜，但Anderson有目击者和确凿的证据(DNA和指纹)证明他有罪。 

　　地方检察官告诉Anderson，要打破Maitland的不在场证明，把一场本来会是旷日持久的法庭斗争变成情节一目了然的直白案件。而Anderson却意外发现：不仅有多名目击证人声称当凶杀案发生时Maitland并不在城里，安全录像也证实了这一点。 

　　在私家侦探Holly Gibney(金另一本小说《梅赛德斯先生》的角色)的帮助下，Anderson开始深入调查此案，线索指引两人来到了德克萨斯州的玛丽斯维尔镇，并得到墨西哥裔警官Yune Sablo、居住在拉丁裔为主小镇上的白人女性Lovie Ann Bolton协助。他们发现面临着一个真正的怪物的威胁……小说前半段风格为警察办案，后半段恐怖、超自然元素加剧。

   编辑：羊羊

关键词： 局外人 斯蒂芬·金
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