李安在上海的媒体专访中表示，在色域表现上，《双子杀手》在RealD的银幕上“特别好看”。其他的银幕，容易有鬼影，并且削弱某一些色彩的精准度。“真的细致、漂亮的地方会打一些折扣”。











《双子杀手》是李安第14部导演作品。时隔三年回归，一向敢于自我突破，追求改变的李安这一次携手“史皇”威尔·史密斯尝试起动作题材，继《比利林恩的中场战事》再次革命性采用120帧/4K/3D格式拍摄。超越以往的3D高标准，可以使观众在画面中获取更多细节；120高帧率能够呈现比普通电影格式更清晰的高速动作戏、更全的景别和更多的细节，给观众带来更为身临其境的观影体验。





同时，李安创新性完成了影史上第一次“数字造人”。曾制作《阿凡达》《指环王》《复仇者联盟》的好莱坞顶级特效团队聚集了数百位特效师，潜心打磨2年，最终呈现出这场电影奇观。李安表示：“用数码去重新创造一个角色，在故事中取信于人，这个挑战是从未有过的。”











对于《双子杀手》这样一部走在时代前列的技术革新电影，显然，选择120/60帧的高帧率版才能够获得最酣畅淋漓的观影效果。如同李安在上海的媒体专访中表示，在色域表现上，《双子杀手》在RealD的银幕上“特别好看”。其他的银幕，容易有鬼影，并且削弱某一些色彩的精准度。“真的细致、漂亮的地方会打一些折扣”。





LUXE巨幕厅内相较于传统银幕光反射量提升 1.85 倍，反射率高达92%的终极银幕配合双倍亮度的RealD 3D，画面清晰度、色彩通透性和3D舒适度得到极大提升。第一个“数字人类”小克（Junior）每一次表情和情绪的变化在银幕上都纤毫毕现，让人不由得惊叹CG造人“黑科技”的逼真。主角两人的数次激烈交手，不管是生死狂飙的摩托追逐还是拳拳到肉的搏命打斗，在高帧率格式下均清晰可见。





同时，LUXE巨幕厅终极银幕技术还可以均匀亮度分布，不论身处影厅任何座位都可获得同等的亮度与清晰度。















除了放映技术支持，继《比利林恩的中场战事》后RealD再度助力李安导演，为电影提供先进后期影像处理。TrueMotion专利技术经常被用于高帧率母版转化为较低帧率版本的过程中，提供更流畅的动作画面及更多的拍摄格式选项，让更多观众以高规格欣赏到这部动作大片。





RealD副总裁及亚太区总经理陈永文曾表示，非常敬佩李安导演的3D愿景，愿意提供所有的技术支持，将导演的创意最真实地呈现给观众。





截至发稿，RealD在全国共有1700块3D银幕及60个以上LUXE巨幕厅支持以60帧高帧率高亮3D放映电影《双子杀手》。而最高规格120帧/4K/3D版本，即华夏电影的Cinity影院系统，RealD 也为该系统注入了终极银幕与3D系统两项技术。据了解，全国约有30个影厅可供观众体验。