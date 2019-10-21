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出道30年，江湖人称史皇

从歌手演员进化成网红的威尔·史密斯

2019-10-21 08:35:16 来源：Mtime时光网

看“史皇”威尔·史密斯是如何玩转歌手、网红和父亲三重身份的。

　　时光网特稿　等了3年，《双子杀手》终于来了。

《双子杀手》海报

　　看过电影简介，开始满心欢喜的期待。120+4k+3D拍摄，挑战了电影技术指标。自我对决的科幻故事，延展了李安创作领域。但影片上映后，评价却出乎意料。Metacritic评分38，比李安上一部作品《比利·林恩的中场战事》足足低了15分。


《双子杀手》Metacritic评分

　　烂番茄新鲜度只有25%，但爆米花指数却达到了84%


《双子杀手》烂番茄指数

　　影片争议多集中在故事框架老套，自我对决、父子关系的主题缺乏创意上。

但并非全无亮点，观众们认可的地方，一是技术，二是演员。上周五，我们在“执拗的李安抢了卡梅隆人设，《双子杀手》一场120帧的电影梦”中，介绍过李安拍摄《双子杀手》面临的技术挑战。

　　今天，我们来说说演员。一个字，稳。说的就是已经51高龄，却要在影片中演出23岁状态的威尔·史密斯


《双子杀手》中23岁的史皇

　　就说片中一场戏（不过多剧透），23岁的克隆人Junior在得知自己死后，将不能再被复制的结局。一股纠结与绝望交织的深情，在依然残留着少年气的眉眼间蔓延开来，几个眼神便把人物悲凉的宿命感道尽

　　难以想象，这个瞬间，来自于一位51岁男演员的演绎。在李安120+4K的高清画质前，威尔·史密斯交出了一份动人的答卷。不得不惊叹，“史皇还是史皇！”


23岁的史皇

　　不过，熟悉威尔·史密斯的人，可能会觉得这些表演对他来说，只是小菜一碟。在《当幸福来敲门》中，他演活了那个从销售成功晋级为华尔街精英的单身父亲。


《当幸福来敲门》剧照

　　片中的对白，也成为不少追梦人心中的励志金句。“如果你有梦想的话，就要去捍卫它。”

《当幸福来敲门》经典台词

　　在《我是传奇》中，他又诠释了一位少见的“另类科学家”，一个在世界末日里独自徘徊的勇士。


《我是传奇》剧照

　　其实，早在该片中，威尔·史密斯就展示过，自己如何通过眼神和面部表情来刻画内心戏。

《我是传奇》剧照

　　除此之外，还有《拳王阿里》、《黑衣人》、《国家公敌》、《我，机器人》、《阿拉丁》等等，他塑造了太多鲜活的角色。据时光网资料显示，截止目前，威尔·史密斯一共提名了37次大大小小的奖项，获奖15次


时光网资料

　　威尔·史密斯曾火到什么程度？够大牌的他，曾拒绝出演《黑客帝国》中的Neo（后来由基努·里维斯出演）和《被解救的姜戈》中的Django（后来由杰米·福克斯出演）。但凡其主演的电影，海报基本都是他的大头像。


《双子杀手》《黑衣人》《焦点》《我是传奇》电影海报

　　他曾是好莱坞个人最高票房纪录保持者，其参演的电影全球总票房超过66亿美元，被影迷封为“史皇”。在2019年8月发布的《福布斯》全球收入最高男演员排名榜中，他以3500万美元收入排名第十。

　　连美国前总统奥巴马，也是他的影迷。奥巴马曾表示，如果要选一个演员来演自己的传记片，他希望是威尔·史密斯。因为，“he has the ears。”

时光网资料

　　前几天，李安在上海为《双子杀手》宣传时，也夸了威尔·史密斯一把。

“一个人能够红个30年，还能做动作片，还要是个好演员，满足这些条件的一只手可以数出来。”

李安夸威尔·史密斯

　　出道30年，威尔·史密斯这5个字依然自带热度。10月14日，他开通了个人微博，吸粉18万，#威尔·史密斯开微博#也成为当日热门话题。


威尔·史密斯发微博与中国影迷互动

　　在新人辈出的好莱坞，威尔·史密斯似乎是个不老的神话。人们一直好奇，他如何写出今天这般华丽的成绩单。靠演技？靠毅力？靠运气？有太多文章分析这些，我们决定不谈这个。因为如果单从电影剖析史皇，只能说，你太小看他了。


威尔·史密斯

　　迈克尔·柯蒂斯执导的电影《卡萨布兰卡》中，有一句经典的话，“如今你的气质里，藏着你走过的路，读过的书和爱过的人。”这句话放在史皇的身上，再合适不过。

　　在成为演员前，他是一名活力四射的嘻哈歌手。在成为演员后，他是个正能量网红和宠子狂魔。可以说，是这些身份共同造就了今天的威尔·史密斯，缺一不可。他在电影中呈现的诙谐与悲伤，都可以从这些身份中，一一找到踪迹。


作者：A.I   编辑：王宁

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 威尔·史密斯 双子杀手 贾登·史密斯

相关电影/影人

双子杀手

双子杀手 (2019)

7.5

导演：李安

主演：威尔·史密斯

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威尔·史密斯

威尔·史密斯

Will Smith

职业：演员 | 制作人

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