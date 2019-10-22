时光网讯
1919年10月27日，结合舞台表演和大银幕影像制作呈现的剧情片《义理的仇讨》
在韩国最早的常设电影院“团成社”上映，“韩国电影”由此诞生。
2019年正值韩国电影百年，《韩民族日报》与CJ文化财团主持评定了一份韩国电影百年百部韩影榜单，借此回望与总结韩国电影百年历史。
1919年《义理的仇讨》报纸广告
韩国最早的常设电影院团城社
《义理的仇讨》演出示意图
这100部电影，可能并非“最优秀”的，但却是最能代表韩国电影历史，同时也是最能反映近百年韩国社会发展与时代变迁的作品。
这份榜单由导演、制作人、影评人等不同身份的38位韩国电影业内人士共同选定，最早的一部是1934年上映的《青春的十字路》
（安重华导演），最近的一部则是延相昊导演的《釜山行》
（2016）。
由于操作上的原因，此次评选没把2019年上映影片计算在内
，所以刚刚捧获戛纳金棕榈大奖，为韩影百年送上厚礼的奉俊昊新作《寄生虫》并没有上榜。但奉导的《杀人回忆》
、《汉江怪物》
和《母亲》三部作品均有入选。
按照年代划分，1970年代的作品要明显少于60年代的作品，不难看出70年代维新独裁政权背景下的文化审查，对文化艺术发展造成了很大的影响。
1980年代，以李明世、裴昶浩、李长镐等导演为代表，韩国电影迎来了电影技法上更为风格化的革新，由此开启了韩国电影的“新浪潮时期”。这期间边永妵、张允炫等导演也开始创作大量的独立电影，以表达社会批判和宣扬进步思想。这十年间，也可为韩国电影最为“自我”的十年。
《生死谍变》成为韩国电影工业化的分水岭
进入1990年代，由于更多资本的涌入，韩国电影工业进入了快速发展的20年，1990到2010年间的作品占据了百部作品的半数之多。
经历了首次引入策划概念的喜剧片《结婚的故事》（1992）的成功试水，以姜帝圭导演的《生死谍变》
（1999）为开端，一大批高概念、大制作、简单叙事的商业大片接连登场。《王的男人》
、《汉江怪物》、《釜山行》等“千万观众电影”也不时涌现。其中不乏像《两个刑警》、《朋友》这类带有很明显港片、好莱坞电影模仿痕迹的佳作。
林权泽导演
李沧东导演
随后李长镐导演有四部作品上榜，李晚熙、金绮泳、裴创浩、朴光秀，朴赞郁、奉俊昊等导演以三部作品紧随其后。
这份榜单中有不少独立电影和纪录片入选
：聚焦1988年奥运会被夺去家园的人们的故事的纪录片《上溪洞奥运会》（1988)；纪录劳动者斗争故事的纪录片《罢工前夜》
（1990）；开启独立电影新千年的《没好死》
（2000)。
动员293万观影人次创下独立电影票房纪录的《牛铃之声》(2009)；讲述济州4.3抗争故事，在圣丹斯电影节上首次斩获奖项的韩国电影《芝瑟》
(2013) 都有上榜。这些作品的存在，也让这份榜单在艺术的社会维度上更具价值。
如何选定？
第一轮投票：38位评审委员首先要从一份1919年-2018年上映的1200部电影初选目录中各自选出100部作品。
这份初选目录是基于2013年韩国电影资料院评选“100部韩国佳片”时，参考各种因素筛选出的1000部电影，再加上2013-2018各个年度的票房前20名，以及综合国内外电影节的邀请和获奖记录、电影杂志《CINE21》的年度前十位，选定200部电影作为补充。
第二轮投票：38位评委开会集中讨论，敲定最终的100部作品。
编辑：ruo