这100部电影，可能并非“最优秀”的，却最能代表韩国电影史，同时也是最能反映近百年韩国社会发展与时代变迁的作品。





2019年正值韩国电影百年，《韩民族日报》与CJ文化财团主持评定了一份韩国电影百年百部韩影榜单，借此回望与总结韩国电影百年历史。





1919年《义理的仇讨》报纸广告





韩国最早的常设电影院团城社





《义理的仇讨》演出示意图 《义理的仇讨》演出示意图





这100部电影，可能并非“最优秀”的，但却是最能代表韩国电影历史，同时也是最能反映近百年韩国社会发展与时代变迁的作品。













按照年代划分 ，1970年代的作品要明显少于60年代的作品，不难看出70年代维新独裁政权背景下的文化审查，对文化艺术发展造成了很大的影响。





1980年代，以李明世、裴昶浩、李长镐等导演为代表，韩国电影迎来了电影技法上更为风格化的革新，由此开启了韩国电影的“新浪潮时期”。这期间边永妵、张允炫等导演也开始创作大量的独立电影，以表达社会批判和宣扬进步思想。这十年间，也可为韩国电影最为“自我”的十年。







《生死谍变》成为韩国电影工业化的分水岭 《生死谍变》成为韩国电影工业化的分水岭





进入1990年代，由于更多资本的涌入，韩国电影工业进入了快速发展的20年，1990到2010年间的作品占据了百部作品的半数之多。









林权泽导演





李沧东导演 李沧东导演









随后李长镐导演有四部作品上榜，李晚熙、金绮泳、裴创浩、朴光秀，朴赞郁、奉俊昊等导演以三部作品紧随其后。

















如何选定？





第一轮投票：38位评审委员首先要从一份1919年-2018年上映的1200部电影初选目录中各自选出100部作品。





这份初选目录是基于2013年韩国电影资料院评选“100部韩国佳片”时，参考各种因素筛选出的1000部电影，再加上2013-2018各个年度的票房前20名，以及综合国内外电影节的邀请和获奖记录、电影杂志《CINE21》的年度前十位，选定200部电影作为补充。





第二轮投票：38位评委开会集中讨论，敲定最终的100部作品。





编辑：ruo