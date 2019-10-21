



过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01.《中国机长》 跻身中国影史票房总榜前十







电影《中国机长》总票房超过《速度与激情8》(26.71亿)，跻身中国影史票房总榜前十。目前排名前十的电影里只剩《复仇者联盟4》一部外国电影。





中国影史票房总榜top 10：

1.《战狼2》56.83亿

2.《哪吒之魔童降临》(上映中)

3.《流浪地球》46.54亿

4.《复仇者联盟4：终局之战》42.4亿

5.《红海行动》36.5亿

6.《唐人街探案2》33.97亿

7.《美人鱼》33.86亿

8.《我不是药神》31亿

9.《我和我的祖国》(上映中)

10.《中国机长》(上映中)





02.群星亮相丝绸之路国际电影节









昨晚，第六届丝绸之路国际电影节迎来闭幕， 陈凯歌、陈红、管虎、惠英红、姚晨、赵薇、黄晓明、陈赫、吉克隽逸、王力宏、迪玛希、杨宗纬等登台星光熠熠， 本届电影节征集到了“一带一路”沿线40多个国家和地区的400多部参评影片。电影节还展映了从众多国家和地区的近千部候选影片中精选出的160部影片。





03. "陈情令"将在Netflix海外播出













《陈情令》（英文剧名“The Untamed”）将在流媒体网站Netflix上海外播出，10月25日上线。Netflix上的剧情简介显示，“在魔法世界的部落间恩怨中，两位灵魂伴侣面临着危险的阴谋，发现了一个与过去的悲惨事件有关的黑暗秘密。”，而剧集的描述则有“充满想象力、暴力、兴奋”。





01.《双子杀手》内地首周末票房不敌《沉睡魔咒2》







同日登录内地院线的《双子杀手》《沉睡魔咒2》《航海王：狂热行动》经过首周末厮杀，《双子杀手》报收1.5亿不敌《沉睡魔咒2》（1.6亿），《双子杀手》仅在首映当天不到两千万票房优势赢得冠军，周六即被《沉睡魔咒2》《航海王：狂热行动》压至单日票房收入第三，票房表现不甚理想。









02.科波拉力挺斯科塞斯炮轰漫威电影







弗朗西斯·福特·科波拉 近日接受采访说：“当马丁·斯科塞斯说漫威电影不是电影，他说的很对。因为我们希望能够从电影里学到一些东西，我们希望能够获取到知识、启示和灵感。我就不明白大家一遍一遍地看千篇一律的电影，又能学到什么。马丁说这不是电影已经够客气友善了，他没说这些电影让人厌烦（despicable）就不错了。”





03.死侍已经准备好随时进入MCU





《死侍》系列编剧Paul Wernick接受采访表示死侍进入MCU是早晚的事儿，就等凯文费奇拍板了：“凯文费奇要做的事情太多了，他才是MCU的主人，等凯文说时机成熟了，那死侍就会进入。可能要等一年，可能要等半年，也可能要等三年。这比我们在福斯的时候要复杂点儿，但我们很开心能够成为MCU的一员。不管凯文说什么，我们照做就行了。”





04. 《小丑导演拒绝出影片的“导演剪辑版”









06.《双子杀手》史皇"返老还童"是这么拍的！

换脸特效幕后花絮















07.杰瑞德·莱托曾试图阻止华纳拍摄《小丑》？











有内部人士向外媒透露，在得知华纳为托德·菲利普斯的《小丑》开了绿灯，并邀请杰昆·菲尼克斯出演小丑后。杰瑞德·莱托曾向经纪公司CAA投诉（杰瑞德·莱托和托德·菲利普斯当时都在这家经纪公司），并试图让自己的音乐经纪人给华纳高层打电话劝阻这个项目（经纪人否认打过这个电话） 。





作为演员，杰瑞德·莱托很看重小丑这个角色，在拍摄《自杀小队》前，曾花费几个月的时间揣摩小丑的表演方法,然而华纳对杰瑞德·莱托的表演似乎并不太满意。影片宣传过程中小丑是个非常核心的角色，成片中杰瑞德·莱托的戏份却被压缩到只剩十多分钟。