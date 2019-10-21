过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.《中国机长》跻身中国影史票房总榜前十
电影《中国机长》总票房超过《速度与激情8》(26.71亿)，跻身中国影史票房总榜前十。目前排名前十的电影里只剩《复仇者联盟4》一部外国电影。
中国影史票房总榜top 10：
1.《战狼2》56.83亿
2.《哪吒之魔童降临》(上映中)
3.《流浪地球》46.54亿
4.《复仇者联盟4：终局之战》42.4亿
5.《红海行动》36.5亿
6.《唐人街探案2》33.97亿
7.《美人鱼》33.86亿
8.《我不是药神》31亿
9.《我和我的祖国》(上映中)
10.《中国机长》(上映中)
02.群星亮相丝绸之路国际电影节
昨晚，第六届丝绸之路国际电影节迎来闭幕，陈凯歌、陈红、管虎、惠英红、姚晨、赵薇、黄晓明、陈赫、吉克隽逸、王力宏、迪玛希、杨宗纬等登台星光熠熠，本届电影节征集到了“一带一路”沿线40多个国家和地区的400多部参评影片。电影节还展映了从众多国家和地区的近千部候选影片中精选出的160部影片。
03."陈情令"将在Netflix海外播出
《陈情令》（英文剧名“The Untamed”）将在流媒体网站Netflix上海外播出，10月25日上线。Netflix上的剧情简介显示，“在魔法世界的部落间恩怨中，两位灵魂伴侣面临着危险的阴谋，发现了一个与过去的悲惨事件有关的黑暗秘密。”，而剧集的描述则有“充满想象力、暴力、兴奋”。
01.《双子杀手》内地首周末票房不敌《沉睡魔咒2》
同日登录内地院线的《双子杀手》《沉睡魔咒2》《航海王：狂热行动》经过首周末厮杀，《双子杀手》报收1.5亿不敌《沉睡魔咒2》（1.6亿），《双子杀手》仅在首映当天不到两千万票房优势赢得冠军，周六即被《沉睡魔咒2》《航海王：狂热行动》压至单日票房收入第三，票房表现不甚理想。
02.科波拉力挺斯科塞斯炮轰漫威电影
弗朗西斯·福特·科波拉近日接受采访说：“当马丁·斯科塞斯说漫威电影不是电影，他说的很对。因为我们希望能够从电影里学到一些东西，我们希望能够获取到知识、启示和灵感。我就不明白大家一遍一遍地看千篇一律的电影，又能学到什么。马丁说这不是电影已经够客气友善了，他没说这些电影让人厌烦（despicable）就不错了。”
03.死侍已经准备好随时进入MCU
《死侍》系列编剧Paul Wernick接受采访表示死侍进入MCU是早晚的事儿，就等凯文费奇拍板了：“凯文费奇要做的事情太多了，他才是MCU的主人，等凯文说时机成熟了，那死侍就会进入。可能要等一年，可能要等半年，也可能要等三年。这比我们在福斯的时候要复杂点儿，但我们很开心能够成为MCU的一员。不管凯文说什么，我们照做就行了。”
04.《小丑导演拒绝出影片的“导演剪辑版”
近日《小丑》导演托德·菲利普斯在受访时被问及是否有可能推出“导演剪辑版”，让粉丝看到更多被删减的片段，他表示，“我讨厌加长片段，我讨厌删减场景。所有被删掉的部分都是有原因的。现在公映的成片就恰好是我想要的样子，我永远不会放出删减片段。”
虽然菲利普斯说他不喜欢放出删减片段的主意，但他曾做过一个有趣的剪辑，把小丑在片中深夜脱口秀节目从幕后走到台前的不同表现剪辑在一起。菲利普斯让华金·菲尼克斯演了约有13次，每次他亮相做的事情都不同，最后菲利普斯对于放哪一条进正片里还取舍了很久。
迪士尼出品的真人童话续集《沉睡魔咒2》
周五在近3800家影院开画，首周三天共吸金3600万美元，如期摘得周末票房冠军。DC漫改电影《小丑》
，周末三天再收2900余万美元，让出了周末冠军宝座。影片比前一周末下跌不到五成，北美累计票房已逼近2.5亿美元，其全球累计票房已轻松突破7亿美元。
派拉蒙发行、李安执导的新作《双子杀手》
次周末再收850万美元，较开画周末暴跌近六成，退居周末第五位。
06.《双子杀手》史皇"返老还童"是这么拍的！
李安
导演通过动作科幻电影《双子杀手》
挑战了电影技术的新高度，他用最新的动作捕捉特效精致还原人脸，让威尔·史密斯
“返老还童”。近日曝光的特效解析花絮更加直观的展示了史皇演绎鲜肉版少年克隆体的过程。
07.杰瑞德·莱托曾试图阻止华纳拍摄《小丑》？
有内部人士向外媒透露，在得知华纳为托德·菲利普斯的《小丑》开了绿灯，并邀请杰昆·菲尼克斯出演小丑后。杰瑞德·莱托曾向经纪公司CAA投诉（杰瑞德·莱托和托德·菲利普斯当时都在这家经纪公司），并试图让自己的音乐经纪人给华纳高层打电话劝阻这个项目（经纪人否认打过这个电话） 。
作为演员，杰瑞德·莱托很看重小丑这个角色，在拍摄《自杀小队》前，曾花费几个月的时间揣摩小丑的表演方法,然而华纳对杰瑞德·莱托的表演似乎并不太满意。影片宣传过程中小丑是个非常核心的角色，成片中杰瑞德·莱托的戏份却被压缩到只剩十多分钟。