网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

迪士尼"沉睡魔咒2"北美开画如期登顶

"小丑"退居亚军 全球票房轻松破7亿美元

2019-10-21 07:41:43 来源：Mtime时光网

迪士尼新作《沉睡魔咒2》虽然媒体评价不佳，但开画后如期北美票房登顶，不过影片的首周末表现在今年迪士尼本部的四部真人电影中垫底，比5年前的首部《沉睡魔咒》也暴跌了近50%。

《沉睡魔咒2》

　　时光网特稿　 上周北美市场再迎来两部实力相对不错的新片，市场整体热度仍维持在历史同期的较高水平。迪士尼出品的真人童话续集《沉睡魔咒2》周五在近3800家影院开画，首周三天共吸金3600万美元，如期摘得周末票房冠军。影片全球首周票房也超过1.5亿美元，同样轻松登顶周末榜首。在本片开画助攻下，迪士尼全球年度票房已超87亿美元

　　由华纳兄弟出品的DC漫改电影《小丑》，周末三天再收2900余万美元，让出了周末冠军宝座。影片比前一周末下跌不到五成，北美累计票房已逼近2.5亿美元，其全球累计票房已轻松突破7亿美元


《小丑》《亚当斯一家》《僵尸之地2》

　　虽然新片再次给市场补充能量，但市场大盘仍比去年同期倒退不少。2019年第42个周末的票房榜前12名影片累计票房报收1.31亿美元，周末大盘环比小跌3.1%，大盘比《万圣节》开画夺冠的去年同期（大盘1.59亿美元）大跌18%。

　　截止周日，本月前20天北美市场产出票房5.82亿美元，大盘略低于去年的历史同期最佳；即便本月底的“万圣节”周末可能不如去年强势，10月票房仍将有望历史第二度跨过8亿美元大关。与此同时，2019年北美票房在周日突破90亿美元大关，比去年晚了大半个月才抵达此关口。

北美周末票房前十名 2019.10.18- 10.20（单位：万美元）



　　索尼发行的恐怖喜剧续集《僵尸之地2》首周末进账2670万美元，位列周末榜季军，开画成绩略高于前作。

　　联美发行的动画新片《亚当斯一家》上映次周末再收1600余万美元，较开画首周下跌近半，退居周末榜第四位。

　　派拉蒙发行、李安执导的新作《双子杀手》次周末再收850万美元，较开画周末暴跌近六成，退居周末第五位。

《寄生虫》

　　奉俊昊执导的韩国电影《寄生虫》扩至33家影院继续点映，周末三天斩获124万美元，排在周末榜第11位。这部新晋“金棕榈奖”得主在点映首周，取得馆均破10万美元的佳绩，将亚洲电影北美点映单馆纪录提升一倍多

　　由宋康昊主演的这部影片次周末馆均票房仍高达3.76万美元，扩映效果极佳。影片将代表韩国参与本届奥斯卡的“最佳国际电影”评选，在颁奖季效应助攻下，其北美票房应该有望冲击500万美元以上。

　　佩德罗·阿莫多瓦执导的新作《痛苦与荣耀》也扩至67家影院点映，周末再收46.4万美元，累计点映票房已达113万美元。

　　A24发行的恐怖悬疑电影《灯塔》上周五开始在8家影院点映，周末三天收42万美元，排在周末榜第六位。本片由罗伯特·艾格斯执导，故事主角是威廉·达福饰演的灯塔看守人，剧情围绕航海世界的神秘事件展开。影片在烂番茄网站得到93%的媒体好评率，在剧情和表演方面都得到一致好评，有望在本届颁奖季有不错斩获。影片点映单馆票房超过5万美元，将在本周末扩至500家影院以上规模。


《乔乔兔》

　　福斯探照灯发行的《乔乔兔》上周五也在5家影院开始点映，周末三天录得35万美元，挤进周末票房前20名。本片由《雷神3：诸神黄昏》导演塔伊加·维迪提掌镜，由斯嘉丽·约翰逊山姆·洛克威尔领衔主演，故事背景设定在二战时期的纳粹德国。

　　影片在烂番茄只得到77%的好评率，媒体评价不算拔尖，但其影院评分CinemaScore高达“A”，观众口碑极为出色。影片三天馆均票房达7万美元，高居周末榜首位。

作者：沉默的橄榄   编辑：甄甏甏

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房 沉睡魔咒2 小丑 僵尸之地2

相关电影/影人

沉睡魔咒2

沉睡魔咒2 (2019)

7.0

导演：乔阿吉姆·罗恩尼

主演：安吉丽娜·朱莉

在线播放

小丑

小丑 (2019)

9.0

导演：托德·菲利普斯

主演：杰昆·菲尼克斯

在线播放

僵尸之地2

僵尸之地2 (2019)

0.0

导演：鲁本·弗雷斯彻

主演：杰西·艾森伯格

在线播放

亚当斯一家

亚当斯一家 (2019)

-1.0

导演：格雷格·蒂曼

主演：查理兹·塞隆

在线播放

双子杀手

双子杀手 (2019)

7.5

导演：李安

主演：威尔·史密斯

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

昆汀拒绝为中国重剪《好莱坞往事》

原内地定档10.25 传李小龙之女上诉致撤档

《好莱坞往事》内地上映或无望。
2

传奇导演科波拉批评漫威电影"令人厌恶"

斯科塞斯说话"太客气" 漫威电影"千篇一律"

又一位殿堂级电影大师也加入到声讨漫威的行列。弗朗西斯..
3

寡姐眼妆超难驾驭！赞达亚的腰也太细了！

《ELLE》举办女性盛典 “蜡像女神”塞隆驾到

32
塞隆女神一身硬朗装扮更衬托出她犹如蜡像般的脸庞，寡姐..
4

《好莱坞往事》内地撤档因李香凝投诉？

正在重新剪辑李小龙段落 原定10月25日上映

《好莱坞往事》宣布撤档，据《好莱坞报道者》消息，此次..
5

这些好莱坞电影在中国为何遭受冷遇？

动画电影&音乐电影成为卖不动类型

16
在中国内地电影市场不卖座的好莱坞电影主要有五种类型片..

查看更多