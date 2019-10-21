《沉睡魔咒2》
时光网特稿
上周北美市场再迎来两部实力相对不错的新片，市场整体热度仍维持在历史同期的较高水平。迪士尼出品的真人童话续集《沉睡魔咒2》
周五在近3800家影院开画，首周三天共吸金3600万美元，如期摘得周末票房冠军
。影片全球首周票房也超过1.5亿美元
，同样轻松登顶周末榜首。在本片开画助攻下，迪士尼全球年度票房已超87亿美元
。
由华纳兄弟出品的DC漫改电影《小丑》
，周末三天再收2900余万美元，让出了周末冠军宝座。影片比前一周末下跌不到五成，北美累计票房已逼近2.5亿美元，其全球累计票房已轻松突破7亿美元
。
《小丑》《亚当斯一家》《僵尸之地2》
虽然新片再次给市场补充能量，但市场大盘仍比去年同期倒退不少。2019年第42个周末的票房榜前12名影片累计票房报收1.31亿美元，周末大盘环比小跌3.1%，大盘比《万圣节》
开画夺冠的去年同期（大盘1.59亿美元）大跌18%。
截止周日，本月前20天北美市场产出票房5.82亿美元，大盘略低于去年的历史同期最佳；即便本月底的“万圣节”周末可能不如去年强势，10月票房仍将有望历史第二度跨过8亿美元大关。与此同时，2019年北美票房在周日突破90亿美元大关，比去年晚了大半个月才抵达此关口。
北美周末票房前十名 2019.10.18- 10.20（单位：万美元）
索尼发行的恐怖喜剧续集《僵尸之地2》
首周末进账2670万美元，位列周末榜季军，开画成绩略高于前作。
联美发行的动画新片《亚当斯一家》
上映次周末再收1600余万美元，较开画首周下跌近半，退居周末榜第四位。
派拉蒙发行、李安执导的新作《双子杀手》
次周末再收850万美元，较开画周末暴跌近六成，退居周末第五位。
奉俊昊执导的韩国电影《寄生虫》
扩至33家影院继续点映，周末三天斩获124万美元，排在周末榜第11位。这部新晋“金棕榈奖”得主在点映首周，取得馆均破10万美元的佳绩，将亚洲电影北美点映单馆纪录提升一倍多
。
由宋康昊
主演的这部影片次周末馆均票房仍高达3.76万美元，扩映效果极佳。影片将代表韩国参与本届奥斯卡的“最佳国际电影”评选，在颁奖季效应助攻下，其北美票房应该有望冲击500万美元以上。
A24发行的恐怖悬疑电影《灯塔》
上周五开始在8家影院点映，周末三天收42万美元，排在周末榜第六位。本片由罗伯特·艾格斯
执导，故事主角是威廉·达福
饰演的灯塔看守人，剧情围绕航海世界的神秘事件展开。影片在烂番茄网站得到93%的媒体好评率，在剧情和表演方面都得到一致好评，有望在本届颁奖季有不错斩获。影片点映单馆票房超过5万美元，将在本周末扩至500家影院以上规模。
《乔乔兔》
影片在烂番茄只得到77%的好评率，媒体评价不算拔尖，但其影院评分CinemaScore高达“A”，观众口碑极为出色。影片三天馆均票房达7万美元，高居周末榜首位。