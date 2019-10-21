





《小丑》《亚当斯一家》《僵尸之地2》









截止周日，本月前20天北美市场产出票房5.82亿美元，大盘略低于去年的历史同期最佳；即便本月底的“万圣节”周末可能不如去年强势，10月票房仍将有望历史第二度跨过8亿美元大关。与此同时，2019年北美票房在周日突破90亿美元大关，比去年晚了大半个月才抵达此关口。





北美周末票房前十名 2019.10.18- 10.20（单位：万美元）









































《乔乔兔》









影片在烂番茄只得到77%的好评率，媒体评价不算拔尖，但其影院评分CinemaScore高达“A”，观众口碑极为出色。影片三天馆均票房达7万美元，高居周末榜首位。