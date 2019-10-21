网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

公路爱情片《悠然见南山》定档11月1日

贾玲王迅潘斌龙加盟出演 喜剧大咖齐聚一堂

2019-10-21 09:34:10 来源：Mtime时光网

由胡夏、童飞主演的公路爱情片《悠然见南山》定档11月1日上映，终极海报曝光。
       时光网讯 由新锐导演顾伟执导，顾伟、柴万金、武术编剧，胡夏、童飞、九孔孙越、烧饼、贾玲张小斐王迅、梁超、潘斌龙崔志佳、赵婷婷等主演的公路爱情喜剧电影《悠然见南山》正式宣布改档至11月1日上映。



       本次发布的终极海报颇具设计感，夸张抽象的背景元素更加凸显整部电影的喜剧气氛，画面中，童飞骑着电动车一手握着车把，一手抱着胡夏，两人造型奇特有趣，配以“爆笑追爱，药到病除”的文字，尽显影片的无厘头风格。

       

《悠然见南山》

影片中，胡夏饰演的南山和童飞饰演的沈悠然之间情感变化，也是最大看点之一。在电影中，南山与沈悠然在机缘巧合下相遇，二人卷入到一起“追逐战”中。随着老罗、大黑、二黑等各方势力的出现，沈悠然逐渐了解南山，两颗心也慢慢走近。导演顾伟在剧情设计上，更是巧妙地将众人之间的追逐，打造成完整的“环形”结构，让人物展现的更加完整。

      从海报上不难看出，各路喜剧大咖华丽登场，表情夸张而富有喜感。德云社相声演员孙越、烧饼承包了影片大部分的笑点，两人亦真亦假的“兄弟情”，全程高能笑料不断。贾玲一改往日的形象，饰演一位小卖部老板，实则是一名霸气外露的“黑客”。而喜剧大师九孔，则演绎了一个家庭事业双双碰壁的“疯癫”老板，在这一路的追逐中闹出了不少糗事，还险被大黑二黑俩兄弟围追猛打。

      除此之外，张小斐、梁超、潘斌龙、崔志佳等备受观众喜爱的喜剧人一一惊艳亮相，魔性搞怪各出奇招。

       电影《悠然见南山》将于11月1日登录全国院线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 悠然见南山
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

悠然见南山

悠然见南山 (2019)

0.0

导演：顾伟

主演：胡夏 童菲

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

昆汀拒绝为中国重剪《好莱坞往事》

原内地定档10.25 传李小龙之女上诉致撤档

《好莱坞往事》内地上映或无望。
2

传奇导演科波拉批评漫威电影"令人厌恶"

斯科塞斯说话"太客气" 漫威电影"千篇一律"

又一位殿堂级电影大师也加入到声讨漫威的行列。弗朗西斯..
3

寡姐眼妆超难驾驭！赞达亚的腰也太细了！

《ELLE》举办女性盛典 “蜡像女神”塞隆驾到

32
塞隆女神一身硬朗装扮更衬托出她犹如蜡像般的脸庞，寡姐..
4

《好莱坞往事》内地撤档因李香凝投诉？

正在重新剪辑李小龙段落 原定10月25日上映

《好莱坞往事》宣布撤档，据《好莱坞报道者》消息，此次..
5

这些好莱坞电影在中国为何遭受冷遇？

动画电影&音乐电影成为卖不动类型

16
在中国内地电影市场不卖座的好莱坞电影主要有五种类型片..

查看更多