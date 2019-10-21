由胡夏、童飞主演的公路爱情片《悠然见南山》定档11月1日上映，终极海报曝光。











本次发布的终极海报颇具设计感，夸张抽象的背景元素更加凸显整部电影的喜剧气氛，画面中，童飞骑着电动车一手握着车把，一手抱着胡夏，两人造型奇特有趣，配以“爆笑追爱，药到病除”的文字，尽显影片的无厘头风格。





《悠然见南山》 影片中，胡夏饰演的南山和童飞饰演的沈悠然之间情感变化，也是最大看点之一。在电影中，南山与沈悠然在机缘巧合下相遇，二人卷入到一起“追逐战”中。随着老罗、大黑、二黑等各方势力的出现，沈悠然逐渐了解南山，两颗心也慢慢走近。导演顾伟在剧情设计上，更是巧妙地将众人之间的追逐，打造成完整的“环形”结构，让人物展现的更加完整。





从海报上不难看出，各路喜剧大咖华丽登场，表情夸张而富有喜感。德云社相声演员孙越、烧饼承包了影片大部分的笑点，两人亦真亦假的“兄弟情”，全程高能笑料不断。贾玲一改往日的形象，饰演一位小卖部老板，实则是一名霸气外露的“黑客”。而喜剧大师九孔，则演绎了一个家庭事业双双碰壁的“疯癫”老板，在这一路的追逐中闹出了不少糗事，还险被大黑二黑俩兄弟围追猛打。





除此之外，张小斐、梁超、潘斌龙、崔志佳等备受观众喜爱的喜剧人一一惊艳亮相，魔性搞怪各出奇招。





电影《悠然见南山》将于11月1日登录全国院线。

编辑：隐饮