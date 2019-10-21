



1984年出生的甘薇曾是娱乐圈明星。公开资料显示：2006年，毕业于解放军艺术学院的甘薇因出演手机电视剧《约定》而出道演艺圈；2009年，甘薇出演了刘镇伟执导的科幻片《机器侠》；2012年，甘薇出演了悬疑片《十二星座离奇事件》。







成为贾跃亭妻子后，甘薇逐渐转向幕后。2015年末，由甘薇的乐漾影视监制的《太子妃升职记》火了。收官时，投资近2000万元的网剧创下了超26亿的播放量。甘薇自己的乐漾影视承制的第一部作品就成为了现象级作品，她本人也被媒体封为“网剧教母”。





2017年11月2日，贾跃亭在美国接受了腾讯新闻《棱镜》的采访，在谈到甘薇的时候，他表示，“小薇（甘薇）说可以做事业，但是家庭怎么办，房子都被冻结了，就剩一套房子，还是用她妈的名字买的，小薇的卡也被冻结，只能刷2000块，小薇都说不相信我了。所以说，这次对我触动特别大。”





今年9月19日，湖北省汉江中级人民法院发布的失信人信息显示：





一、贾跃亭于本判决生效之日起十五日内向长江证券(6.870, -0.05, -0.72%)（上海）资产管理有限公司支付借款本金500000000元及利息（自2017年3月21日至2017年6月25日，按年利率5.8%计算）；二、贾跃亭于本判决生效之日起十五日内向长江证券（上海）资产管理有限公司支付违约金（违约金的计算方式为以529000000元为基数，以万分之五为标准，自2017年6月26日起计算至实际清偿之日止）；被执行人全部未履行上述债务。





启信宝数据还显示，目前有多条与甘薇有关的关联风险，以她担任法人代表的北京乐漾影视传媒有限公司为例，其股权就被冻结，并且有官司缠身。





曾处理贾跃亭部分国内债务





值得一提的是，2018年1月2日，甘薇曾在微博上表示，“受老贾委托，我将负责贾跃亭在国内的债务问题。”

2018年1月7日，甘薇在微博上表示，“过去的一周，我和债务处理小组共同努力，通过以资产抵债和出售资产的方式，实现部分债务的实质解决。详情如下：





1、将乐视商城核心优质资产以9290万元的作价抵债给乐视上市公司控股子公司新乐视智家，偿还了上市公司部分债务。





2、出售酷派股份，转让价款8.07亿港元直接被招商银行(36.150, -0.03, -0.08%)抵消对应的部分债务（原债务本息约14亿港元），偿债比例近60%。下一步我们会积极与招商银行寻求沟通，希望能对已冻结的资产进行相应比例的解冻，以便于我们来偿还更多债权人的债务。在此也请求招商银行理解和支持我们。”





2018年1月22日，甘薇又在微博上表示，“这大半年我们一直在努力解决问题，做解决方案从未停歇……到今天，我们也不会停歇，竭尽全力……”





2018年3月29日，甘薇在微博上感叹：是非曲直苦难辩，自有日月道分明，白衣惹灰土，只需心如故！









此后，甘薇大概要一个月才更新一次微博，发布的内容也与债务问题无关。





值得一提的是，甘薇曾发布《一个妻子的内心独白》长文，细数“婆婆患上抑郁症”，“姐姐一夜白发”等细节，引发网友同情。





但眼下，贾跃亭在申请破产的同时，又要与一直支持自己事业的妻子离婚，诸多疑问仍有待解释。

而根据来自破产公司文件和申请管理公司Epiq Cases网站披露的一份文件显示，贾跃亭在10月14日提交破产申请文件前6个月，每月的月收入为93810美元。