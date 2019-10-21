网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

贾跃亭转账51万家庭费用后申请离婚

14日递交破产申请 此前月薪9万美金

2019-10-21 10:07:23 来源：Mtime时光网

14号贾跃亭申请破产后，再曝出申请与妻子甘薇离婚。

　　时光网讯　据《每日经济新闻》报道，贾跃亭和妻子甘薇于今年10月11日在成都市锦江区人民法院申请离婚，该案状态显示为审理中。该份文件同时显示，贾跃亭在提交破产申请前的一年之内，曾于今年2月28日和7月23日分别向甘薇转账40万美元和11万美元，总计51万美元，在用途一栏标注的是“家庭费用”。


　　而根据来自破产公司文件和申请管理公司Epiq Cases网站披露的一份文件显示，贾跃亭在10月14日提交破产申请文件前6个月，每月的月收入为93810美元。

　　1984年出生的甘薇曾是娱乐圈明星。公开资料显示：2006年，毕业于解放军艺术学院的甘薇因出演手机电视剧《约定》而出道演艺圈；2009年，甘薇出演了刘镇伟执导的科幻片《机器侠》；2012年，甘薇出演了悬疑片《十二星座离奇事件》。


　　成为贾跃亭妻子后，甘薇逐渐转向幕后。2015年末，由甘薇的乐漾影视监制的《太子妃升职记》火了。收官时，投资近2000万元的网剧创下了超26亿的播放量。甘薇自己的乐漾影视承制的第一部作品就成为了现象级作品，她本人也被媒体封为“网剧教母”。

　　2017年11月2日，贾跃亭在美国接受了腾讯新闻《棱镜》的采访，在谈到甘薇的时候，他表示，“小薇（甘薇）说可以做事业，但是家庭怎么办，房子都被冻结了，就剩一套房子，还是用她妈的名字买的，小薇的卡也被冻结，只能刷2000块，小薇都说不相信我了。所以说，这次对我触动特别大。”

　　今年9月19日，湖北省汉江中级人民法院发布的失信人信息显示：

　　一、贾跃亭于本判决生效之日起十五日内向长江证券(6.870, -0.05, -0.72%)（上海）资产管理有限公司支付借款本金500000000元及利息（自2017年3月21日至2017年6月25日，按年利率5.8%计算）；二、贾跃亭于本判决生效之日起十五日内向长江证券（上海）资产管理有限公司支付违约金（违约金的计算方式为以529000000元为基数，以万分之五为标准，自2017年6月26日起计算至实际清偿之日止）；被执行人全部未履行上述债务。

　　启信宝数据还显示，目前有多条与甘薇有关的关联风险，以她担任法人代表的北京乐漾影视传媒有限公司为例，其股权就被冻结，并且有官司缠身。

　　曾处理贾跃亭部分国内债务

　　值得一提的是，2018年1月2日，甘薇曾在微博上表示，“受老贾委托，我将负责贾跃亭在国内的债务问题。”
　　2018年1月7日，甘薇在微博上表示，“过去的一周，我和债务处理小组共同努力，通过以资产抵债和出售资产的方式，实现部分债务的实质解决。详情如下：

　　1、将乐视商城核心优质资产以9290万元的作价抵债给乐视上市公司控股子公司新乐视智家，偿还了上市公司部分债务。

　　2、出售酷派股份，转让价款8.07亿港元直接被招商银行(36.150, -0.03, -0.08%)抵消对应的部分债务（原债务本息约14亿港元），偿债比例近60%。下一步我们会积极与招商银行寻求沟通，希望能对已冻结的资产进行相应比例的解冻，以便于我们来偿还更多债权人的债务。在此也请求招商银行理解和支持我们。”

　　2018年1月22日，甘薇又在微博上表示，“这大半年我们一直在努力解决问题，做解决方案从未停歇……到今天，我们也不会停歇，竭尽全力……”

　　2018年3月29日，甘薇在微博上感叹：是非曲直苦难辩，自有日月道分明，白衣惹灰土，只需心如故！


　　此后，甘薇大概要一个月才更新一次微博，发布的内容也与债务问题无关。

　　值得一提的是，甘薇曾发布《一个妻子的内心独白》长文，细数“婆婆患上抑郁症”，“姐姐一夜白发”等细节，引发网友同情。

　　但眼下，贾跃亭在申请破产的同时，又要与一直支持自己事业的妻子离婚，诸多疑问仍有待解释。

   编辑：z

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 贾跃亭 甘薇
关注时光网微信

相关电影/影人

贾跃亭

贾跃亭

Yueting Jia

职业：制作人

查看影人作品  >

甘薇

甘薇

Wei Gan

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (9)

发表

本周热读

1

昆汀拒绝为中国重剪《好莱坞往事》

原内地定档10.25 传李小龙之女上诉致撤档

《好莱坞往事》内地上映或无望。
2

传奇导演科波拉批评漫威电影"令人厌恶"

斯科塞斯说话"太客气" 漫威电影"千篇一律"

又一位殿堂级电影大师也加入到声讨漫威的行列。弗朗西斯..
3

寡姐眼妆超难驾驭！赞达亚的腰也太细了！

《ELLE》举办女性盛典 “蜡像女神”塞隆驾到

32
塞隆女神一身硬朗装扮更衬托出她犹如蜡像般的脸庞，寡姐..
4

《好莱坞往事》内地撤档因李香凝投诉？

正在重新剪辑李小龙段落 原定10月25日上映

《好莱坞往事》宣布撤档，据《好莱坞报道者》消息，此次..
5

这些好莱坞电影在中国为何遭受冷遇？

动画电影&音乐电影成为卖不动类型

16
在中国内地电影市场不卖座的好莱坞电影主要有五种类型片..

查看更多