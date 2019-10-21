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《沉睡魔咒2》首周1.6亿新片表现最优

《双子杀手》内地首周1.49亿超北美同期

2019-10-21 09:56:37 来源：Mtime时光网

迪士尼童话电影《沉睡魔咒2》上周五首映，首周票房1.6亿，位居周票房季军。


      时光网讯 上周内地周票房报收10.83亿，较上上周15亿的成绩下滑27.8%。截至昨日，今年10月票房达到65.75亿，领先去年10月总成绩30多亿。同时，今年年度票房也已领先去年同期25.5亿。

      上周票房前两名为老片《中国机长》《我和我的祖国》，新片《沉睡魔咒2》《双子杀手》《航海王：狂热行动》拿下周票房三四五名。



      作为国庆档老片《中国机长》和《我和我的祖国》上周分别报收2.42亿和1.79亿，位居周票房冠亚军。

      截至昨日，《中国机长》和《我和我的祖国》累计票房分别达到26.8亿和27.48亿。在内地票房总榜中，《我和我的祖国》暂居第九名，《中国机长》暂居第十名。

      上周五，在新片的冲击下，《中国机长》和《我和我的祖国》一度跌落至单日票房第四、第五名。昨日，《中国机长》又攀升至单日票房亚军的位置，《我和我的祖国》仍停留在单日票房第五名。



      迪士尼童话电影《沉睡魔咒2》上周五首映，首周票房1.6亿，位居周票房季军。

      《沉睡魔咒》2014年内地上映时，首周票房1.39亿，总票房2.96亿。《沉睡魔咒2》首周成绩稍稍高于前作，总票房有望冲破3亿。

      值得一提的是，上映首日，《沉睡魔咒2》只排在单日票房季军的位置，如今已经稳坐单日票房冠军，未来票房走势值得期待。



      李安新片《双子杀手》上周五首映，首周票房1.49亿，位居周票房第四名。

      李安的上一部作品《比利·林恩的中场战事》2016年上映时，首周票房8070万，总票房1.65亿。《双子杀手》的表现明显优于前作。李安内地票房最高的作品为2012年的《少年派的奇幻漂流》，该片首周票房8370万，总票房5.73亿。

      《双子杀手》北美首周票房2055万美元，约1.46亿人民币。内地首周票房稍高于北美市场的同期成绩。



      日本动画《航海王：狂热行动》上周五首映，首周票房1.39亿，位居周票房第五名。

      《航海王之黄金城》2016年内地上映时，总票房1.07亿。《航海王：狂热行动》仅首周成绩就已超越前作总成绩，刷新《航海王》系列的内地票房纪录。

      本周内地上映的新片有《催眠·裁决》《解放·终局营救》《天作谜案》等。市场仍将属于老片。

   编辑：羊羊

关键词： 内地票房 一周内地票房综述 沉睡魔咒2 双子杀手 航海王 中国机长 我和我的祖国
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