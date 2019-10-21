迪士尼童话电影《沉睡魔咒2》上周五首映，首周票房1.6亿，位居周票房季军。







时光网讯 上周内地周票房报收10.83亿，较上上周15亿的成绩下滑27.8%。截至昨日，今年10月票房达到65.75亿，领先去年10月总成绩30多亿。同时，今年年度票房也已领先去年同期25.5亿。















作为国庆档老片《中国机长》和《我和我的祖国》上周分别报收2.42亿和1.79亿，位居周票房冠亚军。





截至昨日，《中国机长》和《我和我的祖国》累计票房分别达到26.8亿和27.48亿。在内地票房总榜中，《我和我的祖国》暂居第九名，《中国机长》暂居第十名。





上周五，在新片的冲击下，《中国机长》和《我和我的祖国》一度跌落至单日票房第四、第五名。昨日，《中国机长》又攀升至单日票房亚军的位置，《我和我的祖国》仍停留在单日票房第五名。











迪士尼童话电影《沉睡魔咒2》上周五首映，首周票房1.6亿，位居周票房季军。









值得一提的是，上映首日，《沉睡魔咒2》只排在单日票房季军的位置，如今已经稳坐单日票房冠军，未来票房走势值得期待。











李安新片《双子杀手》上周五首映，首周票房1.49亿，位居周票房第四名。









《双子杀手》北美首周票房2055万美元，约1.46亿人民币。内地首周票房稍高于北美市场的同期成绩。











日本动画《航海王：狂热行动》上周五首映，首周票房1.39亿，位居周票房第五名。







