特辑中，陪审团成员之一许立生（张家辉饰）亲身讲解陪审团制度的特征与优劣势，让观众通过这支特辑了解香港司法制度的同时，从而对电影内挑战司法、完成秘密任务的故事背景更为清晰。





今日，片方发布“陪审团”特辑及“迷失版”角色海报两组重磅物料。特辑中，陪审团成员之一许立生（张家辉饰）亲身讲解陪审团制度的特征与优劣势，让观众通过这支特辑了解香港司法制度的同时，从而对电影内挑战司法、完成秘密任务的故事背景更为清晰。一同发布的“迷失版”海报中，九位演员身陷黑暗之中，眼神或迷离或恐惧，究竟这场正邪之争，谁是最后赢家？











特辑中，作为陪审团成员之一的张家辉变身专家，一袭西装极为正式地为观众讲解了香港的陪审团制度。在案件审判中，七人组成的陪审团以达到五票以上为基础，宣判被告人罪名成立与否。宣判期间，陪审团成员只能在封闭密室内进行讨论，直到达成共识或宣布解散陪审团。为了让电影拍摄更为自然，剧组在退庭商议室连续拍摄了9天时间，7位陪审团成员日日相对，戏内探讨案情、戏外探讨表演。





“迷失版”海报中，9位角色迷失在困境之中，催眠专家许立生脸色沉重，前特种兵杨凯（张翰饰）目光犀利，似下定要承担营救团所有伤痕的决心，任重道远。众人被黑暗笼罩，仅有些许雾气映照在他们脸上，透露出不安与恐惧。





电影主要讲述了陪审团成员许立生被匪徒以女儿性命作威胁，要求其在90分钟内完成一个泯灭良心的秘密任务的故事。在女儿性命与守卫真相的矛盾下，许立生不断与陪审团成员相纠缠，似一场拔河赛互相拉扯着揭开真相的幕布。

编辑：hello王小羊