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张家辉以一敌六操控审判极限营救

犯罪悬疑片《催眠·裁决》曝“陪审团”特辑

2019-10-21 10:05:25 来源：Mtime时光网

特辑中，陪审团成员之一许立生（张家辉饰）亲身讲解陪审团制度的特征与优劣势，让观众通过这支特辑了解香港司法制度的同时，从而对电影内挑战司法、完成秘密任务的故事背景更为清晰。

“陪审团”特辑

　　时光网讯   由黎兆钧、施柏林、刘永泰共同编剧及执导，尔冬升监制，郭潇担任总制片人，张家辉张翰领衔主演，郑则仕、金燕玲、张兆辉、谷祖琳、蔡瀚亿、苏丽珊、李尚正、王浩信、郭政鸿、董畅、艾米主演，秦沛特别出演的犯罪悬疑电影《催眠·裁决》将于10月25日全国公映，日前预售已开启。

　　今日，片方发布“陪审团”特辑及“迷失版”角色海报两组重磅物料。特辑中，陪审团成员之一许立生（张家辉饰）亲身讲解陪审团制度的特征与优劣势，让观众通过这支特辑了解香港司法制度的同时，从而对电影内挑战司法、完成秘密任务的故事背景更为清晰。一同发布的“迷失版”海报中，九位演员身陷黑暗之中，眼神或迷离或恐惧，究竟这场正邪之争，谁是最后赢家？ 



　　特辑中，作为陪审团成员之一的张家辉变身专家，一袭西装极为正式地为观众讲解了香港的陪审团制度。在案件审判中，七人组成的陪审团以达到五票以上为基础，宣判被告人罪名成立与否。宣判期间，陪审团成员只能在封闭密室内进行讨论，直到达成共识或宣布解散陪审团。为了让电影拍摄更为自然，剧组在退庭商议室连续拍摄了9天时间，7位陪审团成员日日相对，戏内探讨案情、戏外探讨表演。

　　“迷失版”海报中，9位角色迷失在困境之中，催眠专家许立生脸色沉重，前特种兵杨凯（张翰饰）目光犀利，似下定要承担营救团所有伤痕的决心，任重道远。众人被黑暗笼罩，仅有些许雾气映照在他们脸上，透露出不安与恐惧。

　　电影主要讲述了陪审团成员许立生被匪徒以女儿性命作威胁，要求其在90分钟内完成一个泯灭良心的秘密任务的故事。在女儿性命与守卫真相的矛盾下，许立生不断与陪审团成员相纠缠，似一场拔河赛互相拉扯着揭开真相的幕布。
 

   编辑：hello王小羊

关键词： 催眠裁决 特辑
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