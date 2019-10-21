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“毕加索风”动画《盗梦特攻队》曝新海报

盗梦小队上演空中飞人版《速度与激情》

2019-10-21 10:36:26

拥有着独特“毕加索画风”的高口碑动画《盗梦特攻队》即将于11月15日正式登陆院线。影片用娴熟的手法讲述了一个脑洞大开的名画盗窃故事，近日片方曝光最新海报和剧照。
　　时光网讯  如果毕加索当导演会拍出什么样的电影？网友回答：《盗梦特攻队》

　　由米洛拉德·科斯蒂奇执导，拥有着独特“毕加索画风”的高口碑动画《盗梦特攻队》即将于11月15日正式登陆院线。影片用娴熟的手法讲述了一个脑洞大开的名画盗窃故事，近日片方曝光最新海报和剧照，飞车、枪击、空中飞人等诸多惊喜元素系数亮相，让观众对这个疯狂的盗窃计划更为期待。


　　影片讲述了为脱离“妖魔化”名画侵扰的梦魇，心理治疗师鲁本与四名身怀绝技的病人组成盗画联盟，偷遍罗浮宫等各大美术馆，引发出一连串惊险刺激的冒险故事。

　　在最新释出的海报中，五人组成的盗梦小队全员亮相，二维纸片人、三眼仔等角色得以揭开真容，在高空上演了一场盗梦版《速度与激情》。盗梦小队驾车与直升机展开精彩追击大战，或凭借矫健身姿的在阴暗的天幕下跃然而起，或在枪林弹雨中施展空中飞人特技，紧张刺激的氛围动人心魄。

　　导演米洛拉德·科斯蒂奇是艺术家出身，热爱绘画的他援引浩瀚艺术史，用其天马行空的想象力在动画电影中显得游刃有余。巧妙地将犯罪故事与世界名作进行捆绑，独特的画面风格和人物造型设计更是令人耳目一新，用解构重建的画法带领观众进入到立体主义和超现实主义风行的毕加索时代，被称作是“毕加索画作的一次漫游”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 盗梦特攻队 海报
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0.0

导演：米洛拉·科斯蒂奇

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