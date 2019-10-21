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电影《爱情图鉴之暗恋》曝主题曲MV

“疯”女孩暗恋完美男孩 讲述20年苦恋往事

2019-10-21 11:45:27 来源：Mtime时光网

《爱情图鉴之暗恋》发布了主题歌《我和我追逐的梦》MV，电影以这首歌曲改编创作，影片讲述一个豪放的“疯”女孩方小草，暗恋一个完美男孩洛子明的故事。
       时光网讯 近日，电影《爱情图鉴之暗恋》发布了主题歌《我和我追逐的梦》MV版预告片，熟悉的旋律和久违的歌词让观众瞬间重回上世纪90年代。MV中一句独白：“人在年轻的时候最好不要遇见太惊艳的人，否则余生都是遗憾”，让很多观众回忆起自己年轻时的爱情往事。

      《我和我追逐的梦》发表于1991年，由台湾著名音乐人周治平作词作曲，收录在刘德华的同名专辑中，记录了一代人对梦想的坚持和对爱的追逐。歌曲一经推出，便深入人心，风靡一时，成为了如今80后的集体回忆。

      电影《爱情图鉴之暗恋》以该首歌曲改编创作，影片讲述一个豪放的“疯”女孩方小草暗恋一个完美男孩洛子明的故事。由廖梦妍、黄政浩、岳野主演。

      据影片制片人锦瑟介绍说，“时过经年，也许我们不再会回忆起轰轰烈烈地爱过谁，也不再会想起痛彻心扉地为谁哭泣，却会永远记得，那个暗恋过的男孩，站在校门口略显单薄的身影”。

      影片中每个“港口”就是女主角方小草人生中的每一段情感经历，而方小草就像那支漂流的小船，始终无法停泊。她的前半生遇到了一个又一个不同的男子，卷入一段又一段情感关系之中，却始终不断地追逐着洛子明的脚步，从而演绎了一段跨越20年、令人动容的暗恋故事。

       该影片有望在今年上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 爱情图鉴之暗恋
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