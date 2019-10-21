《爱情图鉴之暗恋》发布了主题歌《我和我追逐的梦》MV，电影以这首歌曲改编创作，影片讲述一个豪放的“疯”女孩方小草，暗恋一个完美男孩洛子明的故事。





《我和我追逐的梦》发表于1991年，由台湾著名音乐人周治平作词作曲，收录在刘德华的同名专辑中，记录了一代人对梦想的坚持和对爱的追逐。歌曲一经推出，便深入人心，风靡一时，成为了如今80后的集体回忆。









据影片制片人锦瑟介绍说，“时过经年，也许我们不再会回忆起轰轰烈烈地爱过谁，也不再会想起痛彻心扉地为谁哭泣，却会永远记得，那个暗恋过的男孩，站在校门口略显单薄的身影”。





影片中每个“港口”就是女主角方小草人生中的每一段情感经历，而方小草就像那支漂流的小船，始终无法停泊。她的前半生遇到了一个又一个不同的男子，卷入一段又一段情感关系之中，却始终不断地追逐着洛子明的脚步，从而演绎了一段跨越20年、令人动容的暗恋故事。





该影片有望在今年上映。