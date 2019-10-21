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娜扎主演献礼片"为国而歌"在京首映

白海滨&青山执导 聂耳创作"国歌"的故事

2019-10-21 12:31:06 来源：Mtime时光网

以聂耳等爱国青年创作《义勇军进行曲》的历史过程，为创作蓝本的红色主旋律献礼电影《为国而歌》在京首映，导演青山、白海滨与女主角古力娜扎等人均出席。
　　时光网讯　10月18日，红色主旋律献礼电影《为国而歌》的导演青山、白海滨携部分主创和相关领导，参加了在中央民族大学举行的北京首映礼。10月20日，白海滨特意赶回家乡参加在邯郸UME影城举行的观影会，现场邀请了白海滨导演在家乡的领导、老师、同学、当地媒体朋友，还有邯郸影迷朋友也到场共襄盛会。

　　《为国而歌》以聂耳等爱国青年创作《义勇军进行曲》的历史过程为创作蓝本，讲述了一群心系祖国命运的青年用热血和音符鼓舞世人觉醒，激励前方战士浴血奋战的故事。

　　相比于此前一些主旋律电影的“编年史”和“政论体”特征，《为国而歌》以“革命音乐人”的视角切入，不仅故事立意新颖，还创造性的加入了很多音乐元素，以群像视角捕捉人物灵魂，如聂耳与袁春晖的初恋关系，聂耳与张润武的战友关系，聂耳与报童小毛头情同父子的关系等，同时战争场面唯美大气，堪比翻版《血战钢锯岭》，刺激的剧情让观众时不时大笑或紧张吸气。

　　白海滨1972年出生于河北邯郸，从小到大都是学校文体舞台上的风云人物，在邯郸工作期间接待过陈凯歌《荆轲刺秦王》剧组在邯郸勘景的主创，由此与影视结缘。1995年白海滨考入中央戏剧学院戏文系，之后又考入北京电影学院导演系。毕业后开始陆续担任过演员、副导演、执行导演等职务，2007年导演其处女作电影《米香》获得多项国际奖，开始在文艺电影领域绽放高光。

　　作为一名邯郸籍导演，《为国而歌》是白海滨时隔3年的大荧幕回归之作，也是他首次打造亿级体量文艺与商业结合的院线主旋律电影，《为国而歌》幕后主创也几乎全是业内大咖团队，除了邀请四十多位老中青实力派演员，还特邀《八伯》战场戏拍摄团队、高群书《刀尖》的一线服装化妆团队等，要驾驭好这样的豪华团队为拍摄加分，无疑最考验导演的综合调度能力。

　　提问环节中，邯郸媒体和影迷很关心导演白海滨为何执导这样一部主旋律电影？他说：“我一直喜欢那些有信仰的生命！我总在想，在旧中国，是什么给了共产党员视死如归的勇气？他们也是普通人啊，也怕死，也有家庭牵绊……正是因为他们拥有民族气节和信仰，面临民族危亡，他们不愿做亡国奴，所以他们毅然决然地拿起武器走向战场。

　　电影与当今社会话题也息息相关，现在的香港暴乱让每个国人日夜揪心，香港年轻人的未来发展也令人担忧。所以我们电影工作者更应该站起来，应该带有责任和使命去选择好题材多拍正能量，拍出有力量的电影，让信仰成为不再被人嘲笑的词汇，让爱国成为中国人的基本素养!”

　　现场邯郸影迷还问到《为国而歌》主演阵容强大，为何选古力娜扎来出演女一？导演白海滨透露：“我们选择演员的第一判断标准是他/她是否对《义勇军进行曲》有感情？否则再大的名气再好的表演都是苍白的，跟娜扎沟通后发现她的个人特质和演技都非常符合袁春晖的气质，她还演唱了主题歌《你》，完成度非常高。”

　　在观影活动结束时，导演白海滨透露为了感恩家乡他想拍一部取材于家乡的电影，“我是邯郸人，邯郸有许多优秀的历史人文故事，如黄粱一梦、负荆请罪等，都可以用现代化手法重新演绎搬上大荧幕，希望有一天，我能通过自己的努力向更多观众展示我的家乡。”

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 为国而歌 古力娜扎
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