

《孤儿怨》中的“恐怖萝莉”

“恐怖萝莉”惊喜加盟引期待

新老成员搭配火花连连









此次新加盟的“玩家”还有伊莎贝拉·弗尔曼、霍兰·罗登、茵蒂娅·摩尔、托马斯·康奎尔、卡利托·奥利维罗等实力派演员。伊莎贝拉·弗尔曼曾凭借《孤儿怨》的惊艳表现，被影迷们冠以“恐怖萝莉”称号，而其他主创在众多热门美剧中都有抢眼的表现，可谓是实力超群，引人期待，目前各个主演的角色尚未揭晓。







《密室逃生2》卡司阵容

“玩命电影”票房口碑双丰收

续集来袭吊足影迷胃口





电影《密室逃生》讲述了六位身份各异的陌生人，为赢取高额奖金，在神秘盒子的指引下受邀参与世界顶级密室逃脱游戏。找线索、防人心、活下去，成为了每个人的终极目标。这是一个集封闭性、刺激性、代入感于一体的惊悚悬疑故事。剧本逻辑严密，画面紧张刺激，全程无尿点，关乎人性的主题……都成为了观众的口碑热议点，续集的剧情走向目前还未曝光。







《密室逃生》剧照，前排左一左二均回归





《密室逃生2》（暂译）由美国哥伦比亚影片公司出品，监制尼尔·H·莫瑞兹、导演亚当·罗比特尔、编剧布拉吉·F·舒特“黄金铁三角”再度联手，携泰勒·拉塞尔、洛根·米勒、伊莎贝拉·弗尔曼、霍兰·罗登、茵蒂娅·摩尔、托马斯·康奎尔、卡利托·奥利维罗等主演共同打造。该片将于2020年8月14日北美上映，一场跌宕起伏、扣人心弦的死亡游戏即将开启。



