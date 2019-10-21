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"孤儿怨"恐怖萝莉加盟"密室逃生2"卡司

新老玩家组团玩致命游戏 明年8月北美公映

2019-10-21 12:43:31 来源：Mtime时光网

索尼新作《密室逃生2》近日宣布了新卡司阵容，最亮眼的新加盟演员，是《孤儿怨》中的“恐怖萝莉”伊莎贝拉·弗尔曼。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的悬疑惊悚电影《密室逃生2》（暂译），近日曝光主演阵容。好莱坞实力派演员伊莎贝拉·弗尔曼《孤儿怨》《饥饿游戏》），霍兰·罗登《少狼》《灵异频道》），英迪亚·摩尔《姿态》），托马斯·康奎尔《离婚派对》），卡利托·奥利维罗《舞出我人生：浪潮》）惊喜加盟。

　　而前作的泰勒·拉塞尔罗根·米勒也将回归，与新成员组成 “密室玩家团”，再度挑战升级版致命游戏，该片将于2020年8月14日北美上映。


《孤儿怨》中的“恐怖萝莉”
 
“恐怖萝莉”惊喜加盟引期待 
新老成员搭配火花连连

　　《密室逃生2》依然由一手打造出《速度与激情》系列、《极限特工》系列、《越狱》的金牌制片人尼尔·H·莫瑞兹重磅监制，由布拉吉·F·舒特担任编剧、《潜伏4：锁命亡灵》导演亚当·罗比特执导。与黄金幕后主创一起回归的，还有前作中的泰勒·拉塞尔、洛根·米勒。

　　作为加拿大新锐女演员，泰勒·拉塞尔在《迷失太空》《忽然七日》有着出色的表现，而洛根·米勒曾凭借《爱你，西蒙》《行尸走肉》受到广泛关注，人气爆棚。在《密室逃生》中，两人的角色和表演都给影迷留下了深刻的印象。
 
　　此次新加盟的“玩家”还有伊莎贝拉·弗尔曼、霍兰·罗登、茵蒂娅·摩尔、托马斯·康奎尔、卡利托·奥利维罗等实力派演员。伊莎贝拉·弗尔曼曾凭借《孤儿怨》的惊艳表现，被影迷们冠以“恐怖萝莉”称号，而其他主创在众多热门美剧中都有抢眼的表现，可谓是实力超群，引人期待，目前各个主演的角色尚未揭晓。


《密室逃生2》卡司阵容
 
“玩命电影”票房口碑双丰收 
续集来袭吊足影迷胃口

　　前作《密室逃生》今年在北美上映期间击败一众大片，成为仅次于《大黄蜂》的票房黑马。在1月18日登陆中国院线之后，更是一举斩获了2.32亿票房，成为了中国票房最高的进口悬疑惊悚片。作为一部惊悚片，《密室逃生》做到了没有血腥、没有鬼神，却能让观众看得心脏怦怦直跳的效果。
 
　　电影《密室逃生》讲述了六位身份各异的陌生人，为赢取高额奖金，在神秘盒子的指引下受邀参与世界顶级密室逃脱游戏。找线索、防人心、活下去，成为了每个人的终极目标。这是一个集封闭性、刺激性、代入感于一体的惊悚悬疑故事。剧本逻辑严密，画面紧张刺激，全程无尿点，关乎人性的主题……都成为了观众的口碑热议点，续集的剧情走向目前还未曝光。


《密室逃生》剧照，前排左一左二均回归

　　《密室逃生2》（暂译）由美国哥伦比亚影片公司出品，监制尼尔·H·莫瑞兹、导演亚当·罗比特尔、编剧布拉吉·F·舒特“黄金铁三角”再度联手，携泰勒·拉塞尔、洛根·米勒、伊莎贝拉·弗尔曼、霍兰·罗登、茵蒂娅·摩尔、托马斯·康奎尔、卡利托·奥利维罗等主演共同打造。该片将于2020年8月14日北美上映，一场跌宕起伏、扣人心弦的死亡游戏即将开启。


《密室逃生》海报

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 密室逃生2 索尼 孤儿怨
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导演：亚当·罗比特

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