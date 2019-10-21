《倡议》提出，倡导勤俭节约，抵制“浪费”之风。建立健全厉行节约、反对浪费的工作长效机制。同时倡导纠治“贪腐”乱象，三家视频网站与六大影视制作公司将协同建立贪腐黑名单机制，一经核实停止一切合作。

联合倡议书 倡议书中称，要营造自律、诚信、廉价、节约的行业环境，提倡规范行业规则，抵制各种灰色交易；遵守合约，遵守职业道德。努力以高尚的职业操守、良好的社会形象、文质兼美的优秀作品赢得人民喜爱和欢迎，推动影视行业健康有序高质量可持续发展。并从7个方面制约。





一、提倡倡导价值引领，确保政治导向。





二、倡导守正创新，勇攀长做高峰。





三、倡导勤俭节约，抵制“浪费”之风。





四、倡导“德艺双馨”，反对虚荣攀比。





五、倡导廉洁从业，纠治“贪腐”乱象。





六、倡导诚实守信，规范经营行为。





七、任何违反上述倡议内容的机构、个人，经核实确认后，倡议方将一致行动，视其影响采取包括一定期限内暂停合作等相关措施予以警示。





倡导书最后呼吁，正人先正己，兴业当自强。倡导行业内更多的制作公司、播出平台、经纪公司、演职人员携起手来，严格自律，共同营造健康清朗的从业环境，推动新时代文艺工作繁荣发展，用昂扬的精神风貌，更多有灵魂有温度的影视作品书写新时代的中精神。