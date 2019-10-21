网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

爱奇艺优酷等九公司发布行业自律倡议

建立贪腐黑名单！坚决抵制各种灰色交易

2019-10-21 14:21:12 来源：Mtime时光网

爱奇艺、优酷、爱奇艺及华策、新丽等九公司发布影视行业自律倡议，倡导勤俭节约，抵制“浪费”之风。三家视频网站与六大影视制作公司将协同建立贪腐黑名单机制，一经核实停止一切合作。
       时光网讯 10月21日，优酷、腾讯视频、爱奇艺三家视频网站，联合正午阳光、华策影视、柠萌影业、慈文传媒、耀客传媒、新丽传媒六家影视制作公司，共同发布《加强行业自律，促进影视行业健康发展》的联合倡议。

      《倡议》提出，倡导勤俭节约，抵制“浪费”之风。建立健全厉行节约、反对浪费的工作长效机制。同时倡导纠治“贪腐”乱象，三家视频网站与六大影视制作公司将协同建立贪腐黑名单机制，一经核实停止一切合作。

       

联合倡议书

倡议书中称，要营造自律、诚信、廉价、节约的行业环境，提倡规范行业规则，抵制各种灰色交易；遵守合约，遵守职业道德。努力以高尚的职业操守、良好的社会形象、文质兼美的优秀作品赢得人民喜爱和欢迎，推动影视行业健康有序高质量可持续发展。并从7个方面制约。

一、提倡倡导价值引领，确保政治导向。

二、倡导守正创新，勇攀长做高峰。

三、倡导勤俭节约，抵制“浪费”之风。

四、倡导“德艺双馨”，反对虚荣攀比。

五、倡导廉洁从业，纠治“贪腐”乱象。

六、倡导诚实守信，规范经营行为。

七、任何违反上述倡议内容的机构、个人，经核实确认后，倡议方将一致行动，视其影响采取包括一定期限内暂停合作等相关措施予以警示。

        倡导书最后呼吁，正人先正己，兴业当自强。倡导行业内更多的制作公司、播出平台、经纪公司、演职人员携起手来，严格自律，共同营造健康清朗的从业环境，推动新时代文艺工作繁荣发展，用昂扬的精神风貌，更多有灵魂有温度的影视作品书写新时代的中精神。

   编辑：隐饮

关键词： 爱奇艺 优酷
关注时光网微信

会员评论 (7)

发表

本周热读

1

昆汀拒绝为中国重剪《好莱坞往事》

原内地定档10.25 传李小龙之女上诉致撤档

《好莱坞往事》内地上映或无望。
2

传奇导演科波拉批评漫威电影"令人厌恶"

斯科塞斯说话"太客气" 漫威电影"千篇一律"

又一位殿堂级电影大师也加入到声讨漫威的行列。弗朗西斯..
3

寡姐眼妆超难驾驭！赞达亚的腰也太细了！

《ELLE》举办女性盛典 “蜡像女神”塞隆驾到

32
塞隆女神一身硬朗装扮更衬托出她犹如蜡像般的脸庞，寡姐..
4

《好莱坞往事》内地撤档因李香凝投诉？

正在重新剪辑李小龙段落 原定10月25日上映

《好莱坞往事》宣布撤档，据《好莱坞报道者》消息，此次..
5

这些好莱坞电影在中国为何遭受冷遇？

动画电影&音乐电影成为卖不动类型

16
在中国内地电影市场不卖座的好莱坞电影主要有五种类型片..

查看更多