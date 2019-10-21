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黑科技汇集！厦门国际电影科技展开幕

超震撼视觉体验 动作捕捉系统现场演示

2019-10-21 14:26:22 来源：Mtime时光网

厦门国际电影科技展是中国最高水平的电影科技展会，集展览、论坛、对接交流、数字娱乐体验为一体，力争打造中国本土的数字影视娱乐嘉年华。
　　时光网讯 10月18日，由厦门市人民政府、中国电影制片人协会指导，由厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门集美区人民政府、厦门市文化改革发展工作领导小组办公室、厦门市会议展览事务局主办的2019厦门国际影视科技及虚拟体验展暨国际电影游戏IP交易展（以下简称“厦门国际电影科技展”）在厦门集美金海豚广场正式拉开帷幕。

　　奥斯卡奖得主、著名导演安东尼·贝拉多·拉默里纳拉，厦门市集美区人民政府区长何东宁，厦门市集美区委常委宣传部长赖朝晖，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会总工程师倪杰，厦门市文化改革发展工作领导小组办公室副调研员刘宏宇，厦门文广传媒集团有限公司常务副总经理林瑞松，剧加科技（厦门）有限公司CEO胡骁等领导嘉宾出席开幕式。
 

　　厦门国际电影科技展是中国最高水平的电影科技展会，集展览、论坛、对接交流、数字娱乐体验为一体，力争打造中国本土的数字影视娱乐嘉年华。展会一开幕，就吸引了美国知名特效工作室“Tippett Studio”、大型设备厂商“Fusion labz”和国内的艾沃次世代、盛悦国际等参展，带来行业的最新成果，为国内观众奉献超震撼的视觉体验。

　　随着金鸡奖落户厦门这个大好时机，2019厦门国际电影科技展随即启动。本次展会汇集了来自国内外顶尖的电影科技产业设备厂商、内容提供商、运营规划设计公司、软件公司、后期制作公司等厂商，现场搭建绿棚特效体验、模拟配音房、特效装置、仿生机械、自然灾害模拟装置等影视拍摄体验场景，集中展示特效化妆、动作捕捉、特殊道具、特效服装等先进影视技术。


　　Fusion labz是美国老牌大型设备厂商，涉及视频游戏开发、AR/VR技术、3D建模及动画、动作捕捉等，他们在现场设置VR互动体验区，人机交互技术相融合产生沉浸式虚拟现实交互体验。Tippett Studio主攻电影特效，曾参与《原力觉醒》《哈利·波特》《星河战队》等大片，凭借雄厚的实力为电影提供后期特效解决方案。
　　盛悦国际集中展示了自家设计生产的动物道具，大象、猛虎、鳄鱼、战马等道具栩栩如生，工作人员还在现场展示了演员骑马的拍摄过程，用这样的道具拍摄摔马镜头就安全多了。要说现场最吸引观众的展台，当属艾沃次世代核心团队现场搭建的绿棚特效体验装置，只要观众与表演者同台亮相，就能在屏幕上和大黄蜂展开互动！

   编辑：汀

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关键词： 厦门国际电影科技展
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