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范迪塞尔再演漫改 成打不死的超级战士

漫改电影《喋血战士》首曝预告片

2019-10-21 15:48:38 来源：Mtime时光网

《喋血战士》中范·迪塞尔打不死，具备金刚狼一般的自愈能力，而且还能控制电子设备。
　　
　　时光网讯 范·迪塞尔又有动作片了，这次扮演是打不死的超级英雄。改编自勇士娱乐漫画的《喋血战士》曝光首支预告片，老范扮演一个受了重伤的士兵，被尖端纳米技术救活之后，丧失所有记忆，成为皮肤惨白的“喋血战士”。

     喋血战士具有再生、变形的能力，并能控制所有电子设备。但他似乎陷入了某种阴谋，被迫植入不存在的记忆，成为某个组织利用的杀人工具。　

范迪塞尔大战机械手

　　索尼原计划基于勇士娱乐漫画，打造继漫威、DC之后，全球第三大超级英雄宇宙，《喋血战士》是第一阶段的首部作品。

   影片将于2020年2月21日，由《死侍》导演提姆·米勒的制片搭档戴夫·威尔森执导，这也是他的导演处女作。埃里克·海瑟尔(《降临》《关灯后》)操刀剧本，《速度与激情》系列制片人Neal H. Moritz与前勇士娱乐公司的CEO Dinesh Shamdasani、 Toby Jaffe共同制片，马修·沃恩执行制片。

　　虽然《喋血战士》预告已出来了，但现在这个曾号称“继漫威DC之后、全球第三大超级英雄宇宙”的勇士宇宙可能要夭折，据最新消息，《先驱勇士》已被派拉蒙接手，《喋血战士》还在原主索尼手上。

     除非像当年的索尼蜘蛛侠和漫威那样谈成合作——不过如果想合作，现在何必要分家呢，所以可能性微乎其微。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 喋血战士 预告 范迪塞尔 勇士漫画
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