时光网讯
2019亚太电影奖公布提名名单，在289部报名作品中，来自亚太地区22个国家和地区的37部电影获提名。其中，王小帅
导演的《地久天长》
提名包括最佳男女演员、编剧、摄影、导演、影片在内的六项大奖，领跑提名名单；万玛才旦
执导的《气球》
也获最佳影片、剧本提名，影迷们熟悉的韩国导演奉俊昊
的《寄生虫》
，同样入围最佳影片提名。
主要奖项提名情况：
最佳影片入围
《气球》(Balloon)万玛才旦，中国
《高个儿》(Beanpole)康捷米尔·巴拉戈夫，俄罗斯
《圣山迷羊》(The Gold-Laden Sheep and The Sacred Mountain)Ridham Janve，印度
《寄生虫》(Parasite)奉俊昊，韩国
《地久天长》(So Long, My Son)王小帅，中国
最佳青年影片入围
《浮力》(Buoyancy)Rodd RATHJEN，澳大利亚
《过春天》(The Crossing)白雪，中国
《第一次的离别》(A First Farewell)王丽娜，中国
《孤儿院》(The Orphanage)沙赫巴努·萨达，阿富汗/丹麦/德国/法国/卢森堡/卡塔尔
《红色欲望》(The Red Phallus)扎希·吉尔申，不丹/尼泊尔/
最佳动画电影入围
《直立象传说》(Mosley)Kirby ATKINS，新西兰/中国
《企鹅公路》(Penguin Highway)石田祐康，日本
《Underdog》OH Sung-yoon/LEE Choon-baek，韩国
《The Unseen》Behzad NALBANDI，伊朗
《天气之子》新海诚，日本
最佳纪录电影入围
《倡导者》(Advocate)Rachel Leah JONES/Philippe，以色列/德国/加拿大/瑞士
《水墨》(Aquarela)Victor KOSSAKOVSKY，英国/丹麦/德国
《澳大利亚梦》(The Australian Dream)Daniel GORDON，澳大利亚/英国
《Narrow Red Line》Farzad Khoshdast，伊朗
《One Child Nation 》王男栿/Jialing Zhang，中国/美国
最佳导演入围
阿迪罕·叶尔扎诺夫《至暗男人》
拉夫·迪亚兹《停止》
伊利亚·苏雷曼《必是天堂》
本·里弗斯/安诺查·苏薇查柯邦《甲米，佛历2562年》
王小帅《地久天长》
最佳剧本入围
万玛才旦《气球》
Kantemir BALAGOV/Alexander TEREKHOV《高个儿》
Mohsen Gharaei/Mohammad Davoudi《梦之城堡》
Tamar SHAVGULIDZE《Comets》
阿美/王小帅《地久天长》
最佳摄影入围
Ksenia SEREDA《高个儿》
俞宁辉、邓旭《春江水暖》
Saurabh MONGA《圣山迷羊》
Teoh Gay HIAN《登月荒言》
金炫锡《地久天长》
最佳女主角入围
Viktoria MIROSHNICHENKO《高个儿》
萨梅尔·叶斯利亚莫娃《偷马贼：时间之路》
朴智厚《蜂鸟》
咏梅《地久天长》
Max EIGENMANN《判决》
最佳男主角入围
马诺杰·巴杰帕伊《博恩索》
Eran NAIM《爱情三部曲：束缚》
纳维德·穆罕默德扎德《650万》
Mohsen TANABANDEH《罗娜，阿齐姆的母亲》
王景春《地久天长》
编辑：隐饮