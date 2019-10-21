不断追求技术革新的李安导演的《双子杀手》，以及“女神”安吉丽娜·朱莉主演的《沉睡魔咒2》在全国4DX、ScreenX、4DX with ScreenX融合厅上映。





三种特效厅解锁好莱坞特效大片 革新技术升级影厅体验









上周CJ 4DPLEX联合当地影城在北京、上海、江门举办多场观影体验活动，观众通过亲身体验特效从屏幕外走进电影中。坚持创新的CJ 4DPLEX也锲而不舍进行技术革新之路，北京颐堤港的ScreenX Plus影厅是全国首家ScreenX升级版特效厅，该特效厅在原有270度三面屏的基础上，甄选吹风、闪电、淋雨和烟雾四种环境特效，更加丰富了观众的观影体验。









《沉睡魔咒2》定制海报 首创双重特效概念 特效厅或将成为未来观影主流形式





超前领先的特效厅4DX with ScreenX融合厅在2017年正式推出，品牌本身过硬的技术和大众良好的口碑使得融合厅在欧亚两洲蓬勃发展，在上一季度中中国和日本分别增开影厅，目前全球影厅总数达到了19家。





4DX with ScreenX融合厅的创建可以说为观众打开“新世界的大门”，该特效厅将4DX影厅中的动感、环境特效和ScreenX270度三面屏技术相结合，使得观众进一个影厅便能感受双重特效！当影片在呈现动作、环境等大场面时，4DX with ScreenX融合厅会通过技术编码为观众创造了一个绝佳的观影氛围。两种影厅特效的结合覆盖视觉、听觉、触觉、嗅觉，令人惊艳的体验，让观众认识到“原来电影还可以这样看”。





业内人士也承认特效厅“未来可期”，4DX with ScreenX融合厅曾荣获2018年爱迪生奖、2018年美国东部电影展“年度创新者”大奖、2019Fast Company杂志最具创新力公司、2019年度金瑞奖创新影院技术大奖等国内外多个大奖，收获业内高度评价。新锐导演王羽成表示“这种感觉很像我当时去迪士尼乐园坐缆车看3D投影，完全沉浸在影像和故事中。电影技术的发展已经100多年，除了拍摄技术上的革新，观影的体验也一直在变化，而且始终会是朝着更丰富、新颖的观影体验去发展。”