因为影片目前处于开机筹备阶段，更多信息不便释放。但片方也率先抛出一枚“彩蛋”，透露将与著名喜剧演员常远合作的消息。





时光网讯 电影《踢球吧少年》日前举行项目发布会，宣布启动。影片主要讲述前知名足球运动员韦达因为兴奋剂事件而中断职业生涯，一次偶然的机会使他担任某高中足球教练。面对一群个性十足、叛逆倔强的少年们，韦达将带领球队克服困难，最终获得胜利。















近年来，影视行业内体育题材的影片，多以励志向引领市场，而《踢球吧少年》则志在制作一部属于青年观众的“燃逗”影片。影片故事不仅以励志向燃烧青春斗志，更有幽默喜剧元素。







现场，著名体育播音员、足球解说员张路、原中国职业足球运动员徐阳等助阵。为了能够更贴合影片中人物及更好地诠释足球运动员，剧组还聘请了专业足球教练对演员进行长达一个月的训练，而徐阳未来也会对演员指导专业知识。



