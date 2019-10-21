奉俊昊谈到自己大学时做家教的经历也是他创作《寄生虫》的灵感来源，那种偷窥陌生人生活的诡异感一直让他记忆犹新。







《寄生虫》烂番茄新鲜度高达99% 《寄生虫》烂番茄新鲜度高达99%





《寄生虫》讲述一个贫穷家庭的成员逐个潜入富人家庭工作，改善物质生活的同时无意中发现了危险的秘密。影片用具有黑色幽默的寓言式故事巧妙地揭露了贫富悬殊的社会问题，兼具商业性与艺术性。











奉俊昊导演在《寄生虫》片场 奉俊昊导演在《寄生虫》片场





在《寄生虫》这出看似荒诞的现实寓言中，贫富两家人的登场人物众多，究竟是故事先行，还是角色主导，奉俊昊导演也分享了他的创作心得。





“我的创作方式和创作顺序可能不太一样，首先我会创建好特定的情境，创作《寄生虫》时，就是先设定好他们潜入那家人的情境，再把角色放进这些特殊的情境中，然后再着墨角色，讨论这个角色是谁，有什么背景，所以我是在剧情定好后，再挖掘角色，所以像什么给角色编造十年的背景故事之类的，这种做法可不适合我，我觉得人总是随机应变的，我不认为一个人会始终如一，所以我更关注的永远是情境。”



《寄生虫》美版预告片

《寄生虫》在海外各地上映后好评如潮，很大程度要归结于这个故事的普世性。虽然它很有韩国特色，但却折射出了全世界共有的社会问题。但对于这部影片能否被海外观众接受，其实奉俊昊导演最初并没有自信。





“一开始我也很担心，因为这部电影和韩国社会结合很紧密，我也不知道海外观众会作何反应，但是从戛纳影展以来，本片在世界各地陆续展映，我发现海外观众的反应也是一样的，该笑的时候笑，该哭的时候哭，这让我挺惊讶的，现在我意识到我的担心没有必要，韩国本来就是世界的一部分，在当今这个时代，我们都生活在一个资本主义社会，加上互联网和社交媒体的帮助，每个人的感受与幽默感都是相同的。”