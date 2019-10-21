



1984年出生的甘薇曾是娱乐圈明星。公开资料显示：2006年，毕业于解放军艺术学院的甘薇因出演手机电视剧《约定》而出道演艺圈；2009年，甘薇出演了刘镇伟执导的科幻片《机器侠》；2012年，甘薇出演了悬疑片《十二星座离奇事件》。

而根据来自破产公司文件和申请管理公司Epiq Cases网站披露的一份文件显示，贾跃亭在10月14日提交破产申请文件前6个月，每月的月收入为93810美元。