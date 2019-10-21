过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01、中美合拍片《雪人奇缘》马来西亚被禁
中美合作动画片《雪人奇缘》
在马来西亚被禁。出于政治原因，马来西亚政府要求删减画面，否则将无法上映
。
《雪人奇缘》中包含“九段线”的地图
《雪人奇缘》
中一个场景展示了一幅地图，地图中出现了南中国海、以及标示国界的“九段线”。
除了马来西亚，该片在南海其它国家也遭遇麻烦。越南禁止该片上映；菲律宾外交大臣呼吁抵制该片。
马来西亚电影审查委员会10月17日表态，“九段线”内容删除之后，这部动画片就可以从11月7日起在马来西亚影院上映。委员会主席阿齐兹（Mohamad Zamberi Abdul Aziz）在一份书面声明中说，“动画片《雪人奇缘》
获准在马来西亚放映，条件是这个有争议的地图必须从影片中删除”。
然而这个要求没有获得片方的响应。《雪人奇缘》
的发行方联合国际影业（United International Pictures）发言人向路透社表示：“环球影业已决定不按照马来西亚审查委员会的要求进行删减，因此该片将不会在马来西亚上映
。”
02、漫威不是电影？《银护》导演回应《教父》导演
《教父》
导演弗朗西斯·福特·科波拉
发表了抨击漫威电影的言论，他的出发点是支持老朋友马丁·斯科塞斯
批片漫威电影“不是电影”。科波拉直白的表示：“当马丁·斯科塞斯说漫威电影不是电影的时候，他讲的对。因为我们希望能从电影当中学到一些东西，我们期待能学到点东西，得到些启发，学到些知识，获得些灵感。”
今天，漫威电影宇宙最爱发言的导演詹姆斯·古恩（《银河护卫队》）发声，他说道：“我年少时代，我的祖父辈们看黑帮片也说这些电影是让人讨厌的。现在的超级英雄电影就和过去的黑帮片一样，很轰动，也会带来争议。确实，有些超级英雄电影拍得并不好，但有些就非常棒，并不是每个人都懂得欣赏超级英雄电影。”
03、范迪塞尔再演漫改 成打不死的超级战士
范·迪塞尔
又有动作片了，这次扮演是打不死的超级英雄。改编自勇士娱乐漫画的《喋血战士》
曝光首支预告片，老范扮演一个受了重伤的士兵，被尖端纳米技术救活之后，丧失所有记忆，成为皮肤惨白的“喋血战士”。
喋血战士具有再生、变形的能力，并能控制所有电子设备。但他似乎陷入了某种阴谋，被迫植入不存在的记忆，成为某个组织利用的杀人工具。
索尼原计划基于勇士娱乐漫画，打造继漫威、DC之后，全球第三大超级英雄宇宙，《喋血战士》
是第一阶段的首部作品。
04、年过半百?不存在的!短发刘玉玲活力四射
日前哈德逊河公园在纽约举办活动，华裔女星刘玉玲
短发红裙亮相，活动四射。最近这位50岁的女演员因出演话题美剧《致命女人》
再度引发关注，爱她的粉丝都说：连眼角的皱纹都很妖娆。
01、黄晓明赵薇姚晨齐聚丝路电影节闭幕
10月20日，第六届丝绸之路电影节闭幕式在福州举行，当天众星齐聚现场，红毯上星光十足。赵薇
、黄晓明
组“黑白配”亮相，老友默契十足，姚晨
穿披肩红裙霸气美艳，徐帆
穿蕾丝黑裙秀美腿，范丞丞以一身西装亮相颜值高。另外还有陈凯歌
、陈红
、管虎
、梁静
、惠英红等《我和我的祖国》
剧组主创集体亮相，林允、郑恺、陈赫、鄂靖文等齐现身。
当晚，第六届丝绸之路国际电影节“金丝路”传媒荣誉单元公布获奖名单，《流浪地球》
、《白蛇：缘起》等片获奖。
年度故事片：
《流浪地球》（中国）
《对不起，我们错过了你》（英国/法国/比利时）
《幸福的拉扎罗》（意大利/瑞士/法国/德国）
年度动画片：《白蛇：缘起》（中国）
年度纪录片：《内心风景》（中国）
年度最受关注女演员：凯蒂·普洛克特 《对不起，我们错过了你》（英国/法国/比利时）
年度最受关注男演员： 阿德里亚诺·塔尔迪奥洛 《幸福的拉扎罗》（意大利 / 瑞士 / 法国 / 德国）
01、贾跃亭转账51万家庭费用后申请离婚
据《每日经济新闻》报道，贾跃亭和妻子甘薇于今年10月11日在成都市锦江区人民法院申请离婚，该案状态显示为审理中。该份文件同时显示，贾跃亭在提交破产申请前的一年之内，曾于今年2月28日和7月23日分别向甘薇转账40万美元和11万美元，总计51万美元，在用途一栏标注的是“家庭费用”。
而根据来自破产公司文件和申请管理公司Epiq Cases网站披露的一份文件显示，贾跃亭在10月14日提交破产申请文件前6个月，每月的月收入为93810美元。
1984年出生的甘薇曾是娱乐圈明星。公开资料显示：2006年，毕业于解放军艺术学院的甘薇因出演手机电视剧《约定》而出道演艺圈；2009年，甘薇出演了刘镇伟执导的科幻片《机器侠》；2012年，甘薇出演了悬疑片《十二星座离奇事件》。