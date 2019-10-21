时光网讯
中美合作动画片《雪人奇缘》
在马来西亚被禁。出于政治原因，马来西亚政府要求删减画面，否则将无法上映
。
《雪人奇缘》中包含“九段线”的地图
《雪人奇缘》
中一个场景展示了一幅地图，地图中出现了南中国海、以及标示国界的“九段线”。
除了马来西亚，该片在南海其它国家也遭遇麻烦。越南禁止该片上映；菲律宾外交大臣呼吁抵制该片。
马来西亚电影审查委员会10月17日表态，“九段线”内容删除之后，这部动画片就可以从11月7日起在马来西亚影院上映。委员会主席阿齐兹（Mohamad Zamberi Abdul Aziz）在一份书面声明中说，“动画片《雪人奇缘》
获准在马来西亚放映，条件是这个有争议的地图必须从影片中删除”。
然而这个要求没有获得片方的响应。《雪人奇缘》
的发行方联合国际影业（United International Pictures）发言人向路透社表示：“环球影业已决定不按照马来西亚审查委员会的要求进行删减，因此该片将不会在马来西亚上映
。”
《雪人奇缘》
由梦工厂影业和东方梦工厂联合打造，讲述小女孩小艺在自家楼顶偶然发现了小雪人“大毛”, 在得知它来自遥远的珠穆朗玛峰后，便和另外两位小伙伴鹏鹏、阿俊一起，经历艰辛与考验，穿越祖国3000公里，最终护送小雪人与家人团聚的故事。
影片在北美票房亮眼，9月27日开画首周登顶，目前票房超5千万美元。该片在中国票房表现一般，国庆档开画表现远不如几部真人电影，目前票房刚过1亿人民币。