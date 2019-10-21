从技术层面来看，《朱迪》显得有些古板沉闷——对于加兰这样一个善于交际，不甘于平凡的人来说，这部电影太过局限了。

时光网洛杉矶讯 一位演员选择在影视作品中饰演另一位传奇演员的生平故事，经常会有镜面反射一样的感觉，很有意思。蕾妮·齐薇格的最新电影就是这样，在片中，这位获得过奥斯卡和金球奖的女演员饰演的是麻烦缠身的歌手兼演员朱迪·加兰。













不过，电影整体而言只是一部简单取悦观众的作品。讲故事的方法相当老套，不论一个人是否了解加兰的一生，这部电影都没能让人记住加兰饱受摧残的灵魂，也没能深刻剖析人物。









《朱迪》并不是一部传统意义上的传记片。实际上，电影主要集中在加兰人生中一段很特别的时期，从这个转折点切入，去展现她经历的许多动荡，然后偶尔会闪回一些她作为童星时期，出演《绿野仙踪》前后的经历，那个时候掌握话语权的电影公司制片人，比如Louis B. Mayer（Richard Cordery 饰），他通过虐待欺凌和滥用处方药这种可怕的手段，给年幼的加兰建立了一套基于恐惧形成的行为准则。





电影围绕着这位女演员兼歌手1969年春天在英国伦敦Hippodrome影剧院里一家名叫“街谈巷议”的俱乐部举行的同名演唱会展开，当时大家都以为加兰要回归了，结果状况很快恶化得不可收拾。一个晚上是非常精彩的表演，下一个晚上就是“车祸现场”了，观众们来到演唱会，一面欣赏加兰的才华，一面惊异于现场的混乱。





加兰的生活很拮据，健康也亮起红灯（那个6月下旬她就因为长期滥用药物而去世，时年47岁）当时她还陷在跟（第三任）前夫Sidney Luft（卢夫斯·塞维尔 饰）的纠结关系当中，想要找到针对她正当学龄的孩子，洛娜（贝拉·拉姆齐 饰）和乔伊（Lewin Lloyd 饰）的公平的监护权方案，她还遇见并嫁给了自己的第五任丈夫Mickey Deans（芬·韦特罗克 饰），他是一个野心勃勃的夜店经理，他向加兰求婚，并许诺会保护她，给她资金支持，还能让她再火起来。





出生于英国的戏剧导演鲁伯特·古尔德在他的长片处女作里，把几场演唱会的镜头呈现得很好，在他和摄影师Ole Bratt Birkeland的配合之下，这几场现场表演的戏份令人感到身临其境，并且有着真情实感。这几场戏在《朱迪》当中算是比较出彩的部分，片中其他大部分戏份都没能演得很清楚。也许这样的效果要归咎于汤姆·艾吉死板的剧本。《朱迪》的剧本改编自Peter Quilter创作的舞台剧《彩虹的尽头》，但剧本远没有朱迪本人的传奇精彩。这部电影反而感觉像是用非常规矩，齐整的方式刻画了一个复杂得多的女人。





据大家的传闻，电影展现了加兰在表演中的自我怀疑，精神紧绷，以及恐慌状态，但她还是很喜欢以各种方式在大众面前唱歌——这也是个有趣的难题，因为很显然这是她维持生计的重要手段，是她重新获得稳定收入的最稳妥的途径。但电影里并没有深入挖掘人物行为背后的根源，也没能让电影延伸出心理学上的意义。

《朱迪》大部分时候都在展现加兰戏剧性人生的表面状况——她因过度酗酒造成的颤抖；她跟几个男人之间纠缠不清的感情问题。唯一的例外就是电影里展现的，加兰对孩子们真诚的爱当中包含的冲突和紧张，以及她逐渐意识到自己或许并不是最适合照顾他们的人。





从技术层面来看，《朱迪》也显得有些古板沉闷——对于加兰这样一个善于交际，不甘于平凡的人来说，这部电影太过局限了。这也在一定程度上反应了这部电影预算肯定不高，其实也有一些创意性方法可以让一部小成本作品有自己的风格和能量，但古尔德的电影里却看不出这一点。





最后，这些短板可能对那些年纪稍长，先天就会喜欢《朱迪》这部作品的观众来说根本就不是事儿——不管他们是加兰的粉丝还是齐薇格的粉丝。这两位女演员的人生有相似之处，她们都得忍受一些不断说她们“不够有吸引力”的男人，还要去满足他们的要求，其实她们靠自己也能做到现在的事业水平。这个事实使得《朱迪》这部电影拥有了自己的力量——电影很容易就让观众产生了身份认同感和自我感觉的提升。





注:你对《朱迪》感兴趣吗？你看过《绿野仙踪》吗？请关注时光网后续对齐薇格进行的采访。请在评论区发表你的看法。