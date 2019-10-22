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过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。





01.《神奇女侠1984》将在巴西漫展放出首支预告





《神奇女侠1984》将出席12月8日举行的CCXP巴西圣保罗漫展进行宣传，届时将放出首支预告。盖尔·加朵与派蒂·杰金斯将亮相宣传。《神奇女侠1984》由派蒂·杰金斯执导，盖尔·加朵、克里斯·派恩、克里斯汀·韦格、佩德罗·帕斯卡主演，定于2020年6月5日上映。





02. Netflix计划通过发行债券融资20亿美元









本周一，Netflix宣布计划以美元与欧元计价形式发行总额约20亿美元的高风险债券。截至9月30日，Netflix债务为124.4亿美元，高于2018年年底的103.6亿美元。





而本次也是Netflix过去五年来第8次进行超过10亿美元的债券融资。最近一次为2019年4月，共发行22亿美元债券。截至目前，Netflix还未偿还过任何巨额的长期债务，仅第三季度的债务利息就高达1.607亿美元，占该季度收入的3.1%。而据Netflix统计，2019年第三季度的收入同比增长31％，但订阅用户数增长数不如预期。





03.《闪灵》续集《睡梦医生》曝光新海报







续集根据斯蒂芬·金2013年发行的同名小说改编。设定在全景酒店事件后35年，儿子丹尼·托兰斯已经成为一个四十岁的大男人，经历了酗酒并重新做人，还利用其闪灵的能力成为了“睡梦医生”，协助临死的长者善终。





04.《阿基拉》《雷神4》制作撞期，导演维提：雷神优先





看来我们距离看到真人版《阿基拉》要再晚几个月了，导演维提告诉IGN：当时他们在努力在做《阿基拉》剧本，不得不将原定开机日推迟几个星期(曾有消息指该片计划7月15日开拍)。但推得太多，开始跟《雷神4》日程冲突——两部片子的制作时间靠得很近。 此后越推越多，跟《雷神4》时间重合太多，已经不可能协调开了。而他的第一承诺是给漫威去拍《雷神4》，所以“我得把《阿基拉》调到《雷神》制作的尾声那个时候(来做)，推迟小几年上映。”

07.爱德华·诺顿曾拒演《阿凡达2》







爱德华·诺顿最近接受《Total Film》杂志采访时透露，自己曾拒演《阿凡达2》里的一个角色。诺顿表示自己是卡梅隆的朋友并且非常崇拜他，当卡神邀请他出演《阿凡达2》里的角色时，他表示“如果不是让我演一个纳美人，我就不演这部戏。我不打算成为工业世界的一份子，跑去破坏潘多拉星球。我要么演纳美人要么不演。”

卡神表示，“好吧，也许在第三、四或五部里可以，到时再看”，然后把诺顿介绍到罗伯特·罗德里格兹执导的《阿丽塔：战斗天使》。诺顿一直想和罗德里格兹合作，他在片中扮演疯狂科学家诺瓦，并在片尾短暂地露了一下脸。

０8. 大表姐结婚了！詹妮弗劳伦斯罗德岛完婚





01.《深夜食堂：东京故事》第二季首曝官方预告



深夜食堂东京故事预告 《深夜食堂：东京故事》第二季首曝官方中字预告片。小林薰扮演的老板回归！，只是不确定老板又会给你变出什么新的菜式。小店虽小，但是顾客确不少，夜深了，这个深夜食堂和这座城市又会发生什么故事？第二季定档10月31日开播。

















02.剧场版《美少女战士 Eternal》前篇定档2020年9月11日









《美少女战士Eternal》为《美少女战士crystal》总第四季剧场版。官方此前曾确认在90年代版动画中担当人设师的只野和子将回归负责第四季剧场版的人设工作。影片由今千秋执导，原漫画作者武内直子监制。







