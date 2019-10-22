其实《寂静之地》导演就是约翰·卡拉辛斯基，只不过名字太长了标题写不下……过40岁生日的心愿是为癌症慈善组织募集善款，这个男人真是又帅又有才又善良。





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玩笑归玩笑，约翰解释说，钱不是为了他自己，而是为了慈善组织“Family Reach”，这个组织旨在为因癌症被影响到的家庭提供经济救援，所以他才鼓励粉丝们捐款，“打开你的心，打开你的网络钱包，让我的生日愿望成真吧。”





接下来是更有意思的地方，在呼吁了粉丝们捐善款之后，约翰又开始挨个at与自己交好的好莱坞明星们。













“小贱贱”回应：“我希望我可以转世成为狼叔的手机，这样我就可以躺在他蝴蝶一样手软的手掌中度过一天啦！”（这是什么土味情话……）











狼叔的回复非常不给小贱贱留情面，“Hey Siri，把瑞安·雷诺兹的联系方式删了。@约翰卡拉辛斯基，能帮助朋友，我非常高兴。”





约翰很开心，“太棒了，谢谢狼叔！捐款账户现在开放，可以直接接受捐赠。至于你的慷慨……你可以随时用脸蹭我老婆了！（就是图中那个动作）”。



































约翰指的是自己在《艾伦秀》上被吓个半死的名场面



