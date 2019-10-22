时光网讯 约翰·卡拉辛斯基
过40岁生日啦！这位出演过《办公室》《杰克·莱恩》
等美剧，执导并主演了去年派拉蒙爆款恐怖片《寂静之地》
的美国男演员，在好莱坞人缘非常好，他于刚刚过去的这个周日，在推特上掀起了一轮有意思的社交网络过生日热潮。
约翰发推，公然要求所有粉丝给他“送礼物”，“我已经40了，我知道，挺老的，那你们送我点儿什么呢？如果你是那种不喜欢过生日的时候收礼物的人，那你和我非常不一样，我特别喜欢礼物，如果你不送我我就会让你觉得尴尬。不过幸运的是，我很守旧，喜欢现金，像《好家伙》
里面那种把枕头塞满现金就好啦。”
玩笑归玩笑，约翰解释说，钱不是为了他自己，而是为了慈善组织“Family Reach”，这个组织旨在为因癌症被影响到的家庭提供经济救援，所以他才鼓励粉丝们捐款，“打开你的心，打开你的网络钱包，让我的生日愿望成真吧。”
接下来是更有意思的地方，在呼吁了粉丝们捐善款之后，约翰又开始挨个at与自己交好的好莱坞明星们。
“小贱贱”回应：“我希望我可以转世成为狼叔的手机，这样我就可以躺在他蝴蝶一样手软的手掌中度过一天啦！”（这是什么土味情话……）
狼叔的回复非常不给小贱贱留情面，“Hey Siri，把瑞安·雷诺兹的联系方式删了。@约翰卡拉辛斯基，能帮助朋友，我非常高兴。”
约翰很开心，“太棒了，谢谢狼叔！捐款账户现在开放，可以直接接受捐赠。至于你的慷慨……你可以随时用脸蹭我老婆了！（就是图中那个动作）”。
写给强森：“嗨强森，记不记得你跟我说，要我们发展一下兄弟情？结果选了让我老婆出演？还管电影叫《丛林奇航》
？赶紧补偿我吧！#捐款方式”（过生日还顺带给老婆新片宣传也是6）
强森表示，“第一，我找艾米莉来合作是因为你是个让人无法忍受的戏精；第二，片名叫《丛林奇航》
是迪士尼要求的；第三，我给你的慈善组织捐款了，因为你是个回馈社会的优秀混蛋呀！生日快乐兄弟！”
写给《艾伦秀》的主持人艾伦·德詹尼丝
，“嗨艾伦，还记不记得你曾这么对我了？我到现在都不敢靠近咖啡桌，来补偿我吧！#捐款方式”
约翰指的是自己在《艾伦秀》上被吓个半死的名场面
艾伦很爽快，“那我们给你捐了2万美元，你感受如何？”约翰表示非常感谢！
写给《吉米鸡毛秀》
的主持人吉米·坎摩尔
，“嗨鸡毛，很兴奋能去布鲁克林录你的节目！我的问题是，如果你不捐钱……也许我就不去了？#情感勒索 #不顾一切 #捐款方式”
鸡毛回应，“妈的，卡拉辛斯基，你赢了，我什么都给。”
“星爵”回复说，“首先，生日快乐！其次，我要捐款了，每个读到这条推特的人如果愿意的话，都可以捐款。最后，你不用把我放到《寂静之地2》里面，不过还是放吧！拜托了！”
写给他“波士顿帮”的挚友“美队”克里斯·埃文斯
，“已经到了下午，捐款的小车停不下来！嗨克里斯·埃文斯，记不记得你抢了我的‘美国队长’这个角色？补偿我吧，#捐款方式”。
老友的回复言简意赅，直接甩了个表情包过去，“给你吧，现在我们扯平了”。
明星们捐款金额大多都不少，而面对捐了十几、二十美元的粉丝们，约翰也是挨个耐心回复，“这个数量正合适呀！”简直是人美有才又心善了。