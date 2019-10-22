大鹏全身心投入饰演生活底层小人物吴海，作为东北人苦练重庆方言，隐身街头乞讨卖唱、和公园阿姨打乒乓球……





大鹏全身心投入饰演生活底层小人物吴海，作为东北人苦练重庆方言，隐身街头乞讨卖唱、和公园阿姨打乒乓球……在拍摄期间更是一度入戏太深拍到情绪失控，面对好友柳岩的采访，大鹏自信表示在片中奉献“最好表演”。





电影《受益人》围绕一张保单展开了一场啼笑皆非的婚姻骗局。吴海（大鹏 饰）因生活所迫，与好友钟振江（张子贤 饰）密谋娶网红主播岳淼淼（柳岩 饰）为妻，并骗她签下受益人为自己的保险单，再制造意外获取巨额赔偿。二人的爱情因谎言开始，却因淼淼的真心付出而峰回路转，吴海对淼淼日久生情，触动恻隐之心，但一面受金钱诱惑，一面是真情实意，身在局中的吴海陷入两难……对于吴海的纠结和摇摆，大鹏在接受柳岩采访中，表达了自己对于角色的解读与诠释。





吴海是一个内心复杂、人物层次多面的小人物角色，大鹏也是首次挑战。为了将角色诠释到位，大鹏撰写人物小传，梳理人物复杂心理，雕琢细节使人物更为丰满。拍摄期间，大鹏不断揣摩角色，时刻对照镜子把控眼神及面部神态，打造出卑微懦弱，极具小人物特色的“吴海脸”。除了角色塑造上的突破，此次拍摄中大鹏还全程挑战重庆方言。拍摄间隙不停背台词，聘请老师纠正发音，根据录音逐字逐句校对，力求真实还原最地道的“重庆老汉儿”形象，大鹏说自己甚至做梦时讲的都是重庆话。在拍摄间隙，大鹏还带妆混入重庆繁华街头乞讨卖唱，竟然连路人都分辨不清，无人理睬。





《受益人》将于11月8日全国上映。





















