网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

大鹏重庆街头乞讨卖唱竟无人识破

电影《受益人》曝“野生大鹏”特辑

2019-10-22 09:20:01 来源：Mtime时光网

大鹏全身心投入饰演生活底层小人物吴海，作为东北人苦练重庆方言，隐身街头乞讨卖唱、和公园阿姨打乒乓球……
      时光网讯 日前，由宁浩监制，申奥导演，大鹏柳岩张子贤主演的电影《受益人》发布“野生大鹏”版特辑。

      大鹏全身心投入饰演生活底层小人物吴海，作为东北人苦练重庆方言，隐身街头乞讨卖唱、和公园阿姨打乒乓球……在拍摄期间更是一度入戏太深拍到情绪失控，面对好友柳岩的采访，大鹏自信表示在片中奉献“最好表演”。

      电影《受益人》围绕一张保单展开了一场啼笑皆非的婚姻骗局。吴海（大鹏 饰）因生活所迫，与好友钟振江（张子贤 饰）密谋娶网红主播岳淼淼（柳岩 饰）为妻，并骗她签下受益人为自己的保险单，再制造意外获取巨额赔偿。二人的爱情因谎言开始，却因淼淼的真心付出而峰回路转，吴海对淼淼日久生情，触动恻隐之心，但一面受金钱诱惑，一面是真情实意，身在局中的吴海陷入两难……对于吴海的纠结和摇摆，大鹏在接受柳岩采访中，表达了自己对于角色的解读与诠释。

      吴海是一个内心复杂、人物层次多面的小人物角色，大鹏也是首次挑战。为了将角色诠释到位，大鹏撰写人物小传，梳理人物复杂心理，雕琢细节使人物更为丰满。拍摄期间，大鹏不断揣摩角色，时刻对照镜子把控眼神及面部神态，打造出卑微懦弱，极具小人物特色的“吴海脸”。除了角色塑造上的突破，此次拍摄中大鹏还全程挑战重庆方言。拍摄间隙不停背台词，聘请老师纠正发音，根据录音逐字逐句校对，力求真实还原最地道的“重庆老汉儿”形象，大鹏说自己甚至做梦时讲的都是重庆话。在拍摄间隙，大鹏还带妆混入重庆繁华街头乞讨卖唱，竟然连路人都分辨不清，无人理睬。

      《受益人》将于11月8日全国上映。






   编辑：羊羊

关键词： 受益人 大鹏
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

受益人

受益人 (2019)

0.0

导演：申奥

主演：大鹏 柳岩

在线播放

大鹏

大鹏

Peng Da

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人

查看影人作品  >

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

昆汀拒绝为中国重剪《好莱坞往事》

原内地定档10.25 传李小龙之女上诉致撤档

《好莱坞往事》内地上映或无望。
2

传奇导演科波拉批评漫威电影"令人厌恶"

斯科塞斯说话"太客气" 漫威电影"千篇一律"

又一位殿堂级电影大师也加入到声讨漫威的行列。弗朗西斯..
3

寡姐眼妆超难驾驭！赞达亚的腰也太细了！

《ELLE》举办女性盛典 “蜡像女神”塞隆驾到

32
塞隆女神一身硬朗装扮更衬托出她犹如蜡像般的脸庞，寡姐..
4

《好莱坞往事》内地撤档因李香凝投诉？

正在重新剪辑李小龙段落 原定10月25日上映

《好莱坞往事》宣布撤档，据《好莱坞报道者》消息，此次..
5

"低俗小说":25周年的25件趣事

箱子里到底是什么?跳舞奖杯其实是偷的!

25
昆汀导演《低俗小说》上映25周年，来看看关于这部经典之..

查看更多