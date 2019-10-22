《他们已不再变老》将于11月11日全国艺联专线上映，影片今日发布一组“笑对苦难”版剧照。

时光网讯 由《指环王》《霍比特人》系列导演彼得∙杰克逊执导的史诗级战争纪录片《他们已不再变老》将于11月11日全国艺联专线上映。影片今日发布一组“笑对苦难”版剧照，定格百年前的戳心画面令人潸然泪下。











剧照展现一战前线士兵的日常生活与战场真实状态，他们生活在恐惧中，却能面向镜头仍然开怀大笑，在体育场上尽情挥洒汗水，一起奏出美妙乐曲对抗炮火轰鸣。乐观态度更加反衬战争无情与生命顽强。士兵并非冷血麻木，与敌人兵锋相见，褪去军装他们也曾是善良平凡的普通人。正如导演接受采访时所说：他们（英德两军）甚至有点惺惺相惜。战争残酷，但人性永存。





在影片曝光的“笑对苦难”版剧照中，百年前战场前线的一幕幕动人场景跃然纸上，彩色赋予黑白影像留存以生机，使一个世纪后的观众也能在镜头之外感受士兵们的喜怒哀乐。穿上军装手持武器前，士兵们也曾是过着幸福日子的平凡人，或许他们拥有幸福美满的家庭，或许他们也是各行各业的佼佼者，然而一声号令打破平静。











剧照中他们成群结队站在镜头前开怀大笑，然而洋溢着青春的笑颜背后是尖厉炮声下的不安与恐惧。只有在战争间隙他们才能享受片刻宁静，剧照中士兵一起吹着口琴，剧照中怀抱孩童的男人仿佛一位慈爱的父亲。





士兵们会在闲暇时尽其所能参与各种体育比赛，因为明天和意外永远不知哪个会先到来，他们更珍惜当下的快乐时光，尽情挥洒生命的汗水。剧照再现前线士兵真实面对的一切，平凡欢乐的场景更为催泪扎心。





《他们已不再变老》由《指环王》《霍比特人》系列导演彼得·杰克逊执导，将于11月11日全国艺联专线上映，一起用铭记致敬历史。























编辑：隐饮