老马继续批判了电影（cinema）的现状，以及对于现在年轻人体验生活、理解历史的方式表达了惋惜，“希望院线可以支持电影，而现在电影院好像主要都在支持主题公园，漫改电影，它们占领了电影院。我觉得这些电影（film）可以有，没事儿，但不应该成为年轻人心中电影（cinema）的定义。”







有些影评人曾指出，《爱尔兰人》中饰演德尼罗女儿角色的





一位意大利记者问到，为什么在包括《爱尔兰人》等老马的电影中，缺乏重要的女主角色，老马回应道，“这一点压根就站不住脚，从上世纪70年代开始，这个问题我被问了很多年了。如果故事对于女性角色没有这样的需求，简直是浪费大家时间。如果故事对于女性主角有需求，为什么不呢？”。











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老马还进一步聊到了Netflix，“在好莱坞，我们已经没钱拍片了，没人给我们钱。是Netflix出面，说会在‘减龄’的特效技术方面与工业光魔一起支持我们，”2017年2月，正是Netflix的资金支持，让预算超过1.5亿美元的《爱尔兰人》有机会拍成。





老马借此机会感谢Netflix给了他“完全的创作自由，还多给了6个月后期的时间来完成电影”。他也谈到了Netflix的“院线播放”政策，“要想看到电影，先得把电影拍出来，不管是在电影院、流媒体、电视还是iPad上面看，总得拍出来吧。”







米歇尔·菲佛，《纯真年代》









《爱尔兰人》的故事我从上世纪70年代就开始构思了，没人愿意给我们钱。是Netflix站了出来，给我们出了钱。影片是需要在流媒体上播放，但是也会有在电影院中播放的机会，我觉得这个买卖很划算。”



