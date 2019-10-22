网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

为什么马丁斯科塞斯电影缺乏重要女主?

老马:"这问题站不住脚" 继续diss漫改电影

2019-10-22 10:21:13 来源：Mtime时光网

马丁·斯科塞斯今日份的diss漫改电影：“这些电影（film）可以有，没事儿，但不应该成为年轻人心中电影（cinema）的定义”。


　　时光网讯　马丁·斯科塞斯近日金句频出，什么“漫威电影不是电影（cinema）”啦，什么“这种电影就像主题公园”啦，并在各大电影节上重申了自己的言论。近日在罗马电影节上宣传新片《爱尔兰人》时，老马依然没有松口，“我希望影院可以更多支持叙事性的电影”，并举例了诸如诺亚·鲍姆巴赫韦斯·安德森保罗·托马斯·安德森这样的导演。

　　老马继续批判了电影（cinema）的现状，以及对于现在年轻人体验生活、理解历史的方式表达了惋惜，“希望院线可以支持电影，而现在电影院好像主要都在支持主题公园，漫改电影，它们占领了电影院。我觉得这些电影（film）可以有，没事儿，但不应该成为年轻人心中电影（cinema）的定义。”


有些影评人曾指出，《爱尔兰人》中饰演德尼罗女儿角色的
安娜·帕奎因虽表演亮眼，但戏份太少

　　一位意大利记者问到，为什么在包括《爱尔兰人》等老马的电影中，缺乏重要的女主角色，老马回应道，“这一点压根就站不住脚，从上世纪70年代开始，这个问题我被问了很多年了。如果故事对于女性角色没有这样的需求，简直是浪费大家时间。如果故事对于女性主角有需求，为什么不呢？”。

　　而《爱尔兰人》的女制片人艾玛·特林格·科斯考夫则举了包括《再见爱丽斯》《纯真年代》《赌城风云》等老马执导的影片作为例子，证明他的电影中是有大女主角色的。“莎朗·斯通在《赌城风云》里就很棒啊，他们根本就没算上这些电影，忘了那些电影吧，反正都是关于男人的，”他的反讽得到了现场媒体的掌声。


莎朗·斯通，《赌城风云》

　　老马还进一步聊到了Netflix，“在好莱坞，我们已经没钱拍片了，没人给我们钱。是Netflix出面，说会在‘减龄’的特效技术方面与工业光魔一起支持我们，”2017年2月，正是Netflix的资金支持，让预算超过1.5亿美元的《爱尔兰人》有机会拍成。

　　老马借此机会感谢Netflix给了他“完全的创作自由，还多给了6个月后期的时间来完成电影”。他也谈到了Netflix的“院线播放”政策，“要想看到电影，先得把电影拍出来，不管是在电影院、流媒体、电视还是iPad上面看，总得拍出来吧。”


米歇尔·菲佛，《纯真年代》

　　老马指出，原来他可以靠着罗伯特·德尼罗或者“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥这样的明星效应，说服资方给钱，现在不行了，“如果我年轻30岁，我根本在好莱坞拍不下去电影，过去的十年间，我的电影都是在非常困难的情况下获得独立投资的。

　　《爱尔兰人》的故事我从上世纪70年代就开始构思了，没人愿意给我们钱。是Netflix站了出来，给我们出了钱。影片是需要在流媒体上播放，但是也会有在电影院中播放的机会，我觉得这个买卖很划算。”

　　《爱尔兰人》从11月1日开始，要在电影院中公映4周，11月27日之后会在Netflix上播出，而他提醒记者们，这4周的时间已经比他的《喜剧之王》在电影院中与观众们见面的时间要长了。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 马丁·斯科塞斯 漫威 Netflix
关注时光网微信

相关电影/影人

爱尔兰人

爱尔兰人 (2019)

-1.0

导演：马丁·斯科塞斯

主演：罗伯特·德尼罗

在线播放

马丁·斯科塞斯

马丁·斯科塞斯

Martin Scorsese

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (6)

发表

本周热读

1

昆汀拒绝为中国重剪《好莱坞往事》

原内地定档10.25 传李小龙之女上诉致撤档

《好莱坞往事》内地上映或无望。
2

传奇导演科波拉批评漫威电影"令人厌恶"

斯科塞斯说话"太客气" 漫威电影"千篇一律"

又一位殿堂级电影大师也加入到声讨漫威的行列。弗朗西斯..
3

寡姐眼妆超难驾驭！赞达亚的腰也太细了！

《ELLE》举办女性盛典 “蜡像女神”塞隆驾到

32
塞隆女神一身硬朗装扮更衬托出她犹如蜡像般的脸庞，寡姐..
4

《好莱坞往事》内地撤档因李香凝投诉？

正在重新剪辑李小龙段落 原定10月25日上映

《好莱坞往事》宣布撤档，据《好莱坞报道者》消息，此次..
5

"低俗小说":25周年的25件趣事

箱子里到底是什么?跳舞奖杯其实是偷的!

25
昆汀导演《低俗小说》上映25周年，来看看关于这部经典之..

查看更多