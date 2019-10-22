《南方车站的聚会》曝人物海报，胡歌、桂纶镁、廖凡、万茜、奇道五位实力主演集体亮相。











此番曝光的人物海报，不仅悉数展现了五位主演张弛有度的细腻表演，海报名“夜雨”也暗藏玄机，值得琢磨。“夜”点明电影的光影氛围，而“雨”到底印证着人物怎样的心绪，他们的处境又是否因此进退两难？或许又与电影此前公布的情感预告隐隐呼应，暗示了主人公之间某种“奇遇”的发生？





据悉，电影《南方车站的聚会》在武汉取景，演员们全程使用武汉方言演绎，以确保影片的沉浸代入感。此次公布的人物海报中，蔓延的雨滴与湿热气氛也恰似一个微观的南方环境，为故事的发展提供了绝佳的布景。





对于这样的空间选择，刁亦男导演有着自己的用意：“这样的空间可以引领人物和故事，等待他们来开辟。我想表达的是生活的神秘、不安，这也是我内心的一种投射。” 从“北”到“南”，从“白日”到“夜雨”，环境元素愈加丰富多变，刁亦男对本土语境下犯罪类型片的尝试也一直在进化升级。







































编辑：隐饮