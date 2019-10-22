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跨界搭档赵忠祥！张家辉港普遭遇“翻车”

犯罪悬疑电影《催眠·裁决》这支预告太搞笑

2019-10-22 11:14:48 来源：Mtime时光网

今日片方发布了一支“催眠新闻”番外预告，张家辉空降新闻直播间化身主播，与著名主持人赵忠祥一同“在线催眠”，不料张家辉持一口港普频出金句，引发大型“车祸现场”。
　　时光网讯  由黎兆钧、施柏林、刘永泰共同编剧及执导，尔冬升监制，郭潇担任总制片人，张家辉张翰领衔主演，郑则士、金燕玲、张兆辉、谷祖琳、蔡瀚亿、苏丽珊、李尚正、王浩信、郭政鸿、董畅、艾米主演，秦沛特别出演的犯罪悬疑电影《催眠·裁决》将于10月25日全国公映，目前影片预售已开启。

　　今日片方发布了一支“催眠新闻”番外预告，张家辉空降新闻直播间化身主播，与著名主持人赵忠祥一同“在线催眠”，不料张家辉持一口港普频出金句，引发大型“车祸现场”，令搭档赵忠祥几度笑场，一场另类喜感的跨界播报就此展开。



　　在一阵耳熟能详的新闻前奏音乐过后，“催眠新闻”缓缓拉开序幕。然而专业范儿十足的张家辉刚一开口，其特意苦练的播音腔便令一向稳重自若的赵忠祥笑场。而在此后的播报过程中，张家辉更是口吐金句，制造大型翻车现场：“赢在倒茶中（已经在调查中）”、“虾仁饭（杀人犯）”、“苹果（评估）”、“冰车（并且）”等神来之梗频出不断，在哪里跌倒，又在哪里站起来，跨界主播张家辉的表现与搭档赵忠祥老师一如既往的浑厚有力、字字精准的播报风格形成了强烈的反差，整个新闻节目欢乐满满。

　　电影《催眠·裁决》讲述了陪审团成员许立生被匪徒以女儿茵茵性命作威胁，要求他在90分钟内催眠至少4个陪审团成员来操控审判结果、摧毁真相的故事。此次张家辉和赵忠祥的跨界搭档，以播报的形式阐述了郊区货仓爆炸、催眠教授开启催眠巡演、医院病房险酿惨剧、“林氏家族凶杀案”追踪报道等事件，将电影《催眠裁决》的故事剧情融入其中。

   编辑：hello王小羊

关键词： 催眠裁决 赵忠祥 张家辉
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张家辉

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职业：演员 | 导演 | 编剧

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张翰

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