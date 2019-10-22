今日片方发布了一支“催眠新闻”番外预告，张家辉空降新闻直播间化身主播，与著名主持人赵忠祥一同“在线催眠”，不料张家辉持一口港普频出金句，引发大型“车祸现场”。





今日片方发布了一支“催眠新闻”番外预告，张家辉空降新闻直播间化身主播，与著名主持人赵忠祥一同“在线催眠”，不料张家辉持一口港普频出金句，引发大型“车祸现场”，令搭档赵忠祥几度笑场，一场另类喜感的跨界播报就此展开。











在一阵耳熟能详的新闻前奏音乐过后，“催眠新闻”缓缓拉开序幕。然而专业范儿十足的张家辉刚一开口，其特意苦练的播音腔便令一向稳重自若的赵忠祥笑场。而在此后的播报过程中，张家辉更是口吐金句，制造大型翻车现场：“赢在倒茶中（已经在调查中）”、“虾仁饭（杀人犯）”、“苹果（评估）”、“冰车（并且）”等神来之梗频出不断，在哪里跌倒，又在哪里站起来，跨界主播张家辉的表现与搭档赵忠祥老师一如既往的浑厚有力、字字精准的播报风格形成了强烈的反差，整个新闻节目欢乐满满。





电影《催眠·裁决》讲述了陪审团成员许立生被匪徒以女儿茵茵性命作威胁，要求他在90分钟内催眠至少4个陪审团成员来操控审判结果、摧毁真相的故事。此次张家辉和赵忠祥的跨界搭档，以播报的形式阐述了郊区货仓爆炸、催眠教授开启催眠巡演、医院病房险酿惨剧、“林氏家族凶杀案”追踪报道等事件，将电影《催眠裁决》的故事剧情融入其中。



