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又酷又飒！“小K”华丽变身叛逆天使

《霹雳娇娃》曝天使特辑 内地确认引进

2019-10-22 11:32:56 来源：Mtime时光网

《霹雳娇娃》曝天使特辑,“小K”克里斯汀·斯图尔特饰演的“叛逆天使”萨宾娜，被导演伊丽莎白·班克斯称为整个天使联盟的秘密武器。
       

小k酷飒登场

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞时尚动作大片《霹雳娇娃》今日公布了一款天使特辑，“小K”克里斯汀·斯图尔特饰演的“叛逆天使”萨宾娜、“茉莉公主”娜奥米·斯科特饰演的“智慧天使”艾琳娜和“黑美人”埃拉·巴林斯卡饰演的“力量天使”简火线集结，组成天使联盟对抗全球危机。该片将于2019年11月15日在北美上映，内地确认引进。

       “小K”克里斯汀·斯图尔特所饰演的“叛逆天使”萨宾娜，被导演伊丽莎白·班克斯称为整个天使联盟的秘密武器。这位“叛逆天使”萨宾娜身上散发着神秘且危险的气息——她不仅能够伪装各种身份，精通各种格斗术的同时又能掌握诱惑无限的撩男技巧。

       

黑妹射击

导演在特辑中“偷偷”爆料，萨宾娜的各种绝技其实都是在监狱里学的，而在新的镜头中，萨宾娜向简吐露自己的婚礼曾经发生过枪战，但因为她的枪法更好，所以她还是未婚状态。信息量惊人的对话让观众不禁猜测这场婚礼到底发生了什么？

       在电影中小K饰演的“叛逆天使”萨宾娜几乎承包了所有变装潜入的工作，无论是金发性感女郎、英姿飒爽的女骑手，还是充满别样风情的酒店女仆和劲爆舞池里的热辣舞女，小K全面突破自我的尝试，完美诠释出与众不同的独特魅力。

       

茉莉跳伞

“茉莉公主”娜奥米·斯科特所饰演的“智慧天使”艾琳娜，开始只是一位天才女科学家，刚刚接触到天使特工世界的她，在一阵歇斯底里尖叫后的第一反应不是害怕，而是在好奇之外更有一丝兴奋，甚至迫不及待的想要加入这个神秘莫测但又魅力无限的天使组织。

        《霹雳娇娃》讲述了天才科学家艾琳娜，所研发了的黑科技能源产品被各方势力所觊觎，并打算将其改造成具有极大杀伤力和破坏性的武器，以达到不可告人的目的，将于2019年11月15日北美上映，内地确认引进，敬请期待。

   编辑：隐饮

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关键词： 霹雳娇娃
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