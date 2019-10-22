《霹雳娇娃》曝天使特辑,“小K”克里斯汀·斯图尔特饰演的“叛逆天使”萨宾娜，被导演伊丽莎白·班克斯称为整个天使联盟的秘密武器。





“小K”克里斯汀·斯图尔特所饰演的“叛逆天使”萨宾娜，被导演伊丽莎白·班克斯称为整个天使联盟的秘密武器。这位“叛逆天使”萨宾娜身上散发着神秘且危险的气息——她不仅能够伪装各种身份，精通各种格斗术的同时又能掌握诱惑无限的撩男技巧。





黑妹射击 导演在特辑中“偷偷”爆料，萨宾娜的各种绝技其实都是在监狱里学的，而在新的镜头中，萨宾娜向简吐露自己的婚礼曾经发生过枪战，但因为她的枪法更好，所以她还是未婚状态。信息量惊人的对话让观众不禁猜测这场婚礼到底发生了什么？





在电影中小K饰演的“叛逆天使”萨宾娜几乎承包了所有变装潜入的工作，无论是金发性感女郎、英姿飒爽的女骑手，还是充满别样风情的酒店女仆和劲爆舞池里的热辣舞女，小K全面突破自我的尝试，完美诠释出与众不同的独特魅力。





茉莉跳伞 “茉莉公主”娜奥米·斯科特所饰演的“智慧天使”艾琳娜，开始只是一位天才女科学家，刚刚接触到天使特工世界的她，在一阵歇斯底里尖叫后的第一反应不是害怕，而是在好奇之外更有一丝兴奋，甚至迫不及待的想要加入这个神秘莫测但又魅力无限的天使组织。



