莎朗塔特遇害案曾经被好莱坞多次翻拍，在最近正在全球热映的《好莱坞往事》中，"小丑女"玛歌特·罗比出演了这位才情兼具、还没有完全崭露头角就香消玉殒的女演员。





莎朗·塔特：模特出身的60年代好莱坞新星





身材高挑、面容姣好的沙朗·塔特从时尚杂志模特出道，在60年代初期逐渐自电视剧发迹。塔特的喜剧天分和逐渐纯熟的演技开始受到各界注意，接着她转战电影圈逐渐走红，更被誉为是好莱坞的下一位新星。1967年，塔特凭借电影《风月泣残红》入围金球奖最佳新人女演员提名。











塔特和波兰斯基步入婚姻殿堂 塔特和波兰斯基步入婚姻殿堂





虽然波兰斯基一开始并不看好塔特的演技，但塔特用努力与天份获得了前者的肯定。波兰斯基也拜倒在她的石榴裙下。两人于1968年初在伦敦步入婚礼殿堂。





而塔特和斯尔宾之后仍旧保持友谊关系，斯尔宾也是塔特的指定化妆师。至于波兰斯基这个极具争议的导演的事业背景和情史，相信大家应该不陌生。







塔特和罗曼·波兰斯基结缘的《天师捉妖》剧照 塔特和罗曼·波兰斯基结缘的《天师捉妖》剧照





波兰斯基夫妻两人婚后在伦敦住了一段时间，尔后搬回洛杉矶，很快成为了好莱坞社交圈的焦点人物，与当时电影圈的名人，包含沃伦·比蒂、简·方达、史蒂夫·麦奎因等都交情深厚。夫妻两人租住了奥斯卡最佳女配角帕蒂·杜克的豪宅落脚。因为60年代末的嬉皮随性风格，好客的波兰斯基夫妻家中总客人出入。









塔特和李小龙









《超级情报员麦汉4》剧照 《超级情报员麦汉4》剧照





1968年底塔特怀孕，隔年2月初搬到位于洛杉矶Ci50大道10050号的豪宅。这栋豪宅前主人是夫妻俩的演员好友坎迪斯·伯根与唱片制作人Terry Melcher，塔特曾多次造访，并且非常喜欢这处住宅。





波兰斯基夫妻两人搬到新家后，继续邀请各方好友到家作客，波兰斯基的编剧好友Wojciech Frykowski、以及他出自咖啡大亨家族的社交名媛女友Abigail Folger也搬到了这所豪宅中。





曼森家族凶杀案（注：内容血腥请斟酌阅读）





1968年8月8日，身怀六甲的塔特和发型师前男友杰伊·斯尔宾、波兰斯基的编剧好友Wojciech Frykowski、以及他的社交名媛女友Abigail Folger一起到他最喜爱的餐厅El Coyote Café用晚餐，一行人约晚间10点半回到塔特的家。













当晚半夜，由Tex Watson 领头的“曼森家族” Susan Atkins、Linda Kasabian、和Patricia Krenwinkel共四个成员，潜入波兰斯基夫妻位于比佛利山北边的豪宅。





Watson先爬上安全门旁的电线杆，剪断市内电话线，四个成员再爬过藩篱潜入。这时恰巧遇到刚从客宅开车离开的18岁男孩访客Steven Parent。 Watson要其他三人躲起来，自己上前要Parent停车。 Parent当时是拜访住在客宅的豪宅管理人William Garretson，停下车马上被Watson拿枪指着。即使年纪轻轻的Parent哀求饶命，Watson仍旧冷血处决式的朝他的胸口与腹部连开四枪身亡。







曼森家族首领查理·曼森 曼森家族首领查理·曼森





曼森家族四人把Parent的车推回车道上后，越过前院来到主宅。 Watson割破一扇纱窗潜入房子，再开前门让Atkins与Krenwinkel进入。 Watson和Atkins先在客厅找到睡在客厅的Frykowski，Watson接着差遣Atkins马上找到另外三个人并带到客厅。





Watson用绳子将塔特和斯尔宾从脖子绑在一起，把绳子吊挂在天花板的一根梁柱。这时斯尔宾开始挣扎抗议曼森家族成员不顾塔特身怀六甲的粗暴行为，Watson所幸朝他开枪，然后拿刀捅已经奄奄一息的斯尔宾。





尔后，Frykowski挣脱捆绑双手的毛巾后与Atkins扭打，被Atkins拿刀刺伤大腿。当他挣扎着逃出前门时，在前庭被Watson追上。 Watson拿枪柄狂敲Frykowski头部，同时不断拿刀捅Frykowski，更朝他开两枪。





屋子里的Folger逃出Krenwinkel的看管，一路被追着逃出卧房跑到泳池附近。但Krenwinkel仍旧追上Folger，拿刀刺伤Folger后将其压制在地，Watson用刀连桶Folger28刀。









之后，在前院草地上奄奄一息的Frykowski还在挣扎，最后Watson近乎疯狂的用刀连桶Frykowski 51刀身亡。





这时塔特还被捆绑在屋中，哭求曼森家族成员让他活到把孩子生下来，并愿意做为人质换即将出世的孩子一命，但仍旧被冷血桶了16刀身亡。





天亮后，四人的尸体被入房内打扫的Winifred Chapman发现，唯一的生还者William Garretson成了第一个嫌疑犯，但在测谎后警方接受Garretson说自己完全不知情的说词。





波兰斯基听闻凶案后赶回洛杉矶，接受警方询问有关塔特和好友们的相关讯息。 8月13日，塔特怀中抱着儿子保罗·理查·波兰斯基下葬，长眠在南加州的圣十字陵园。





曼森家族四人离开时，曼森本人下指令要留下一个让人毛骨悚然的记号，所以Atkins用捆绑Frykowski的毛巾沾塔特的血，在房子前门写下“猪”。惨案发生后波兰斯基接受《生活》杂志采访，并让摄像师拍下他蹲坐在血字旁的照片，引发争议。





塔特母亲在Watson保释庭上作证

塔特家人为维护受害者权而战





塔特死后，警方调查其他案件时，意外查出四个曼森家族成员正是塔特血案的凶手。尔后除了Linda Kasabian之外的三人都被捕，经过长年的诉讼后全部被判死刑，但被1972年加州废除死刑“所救”降刑为无期徒刑。





但凶手改判无期徒刑开启他们保释出狱的可能。痛丧爱女的桃乐丝·塔特成功阻挡第一个申请保释的尝试后，成为捍卫受害者与家属权益的社运人士。桃乐丝运用自己的知名度，替命丧曼森家族的七位受害者及家属争取权益，最著名的是到Watson的保释庭上当面与Watson对峙，“当我女儿哀求你再给他两周，把宝宝生下来，之后任你宰割，当我女儿这样哀求你时，你对他有释出任何手下留情的仁慈吗？”





1992年时桃乐丝维护受害者权益的使命让他获得布什总统的肯定，当年稍后桃乐丝因脑癌过世。桃乐丝生前的社运使命由他小女儿派提接手，派提在1993年成立桃乐丝塔特犯罪受害者慈善团体。 2000年派提因乳癌过世，姊姊黛布拉继续代表塔特家庭出席保释庭。







玛歌特·罗比在《好莱坞往事》中饰演塔特 玛歌特·罗比在《好莱坞往事》中饰演塔特





好莱坞改编骇人听闻血案





这场骇人听闻的血案被好莱坞多次翻拍、或作为故事背景等，就像即将上映的《好莱坞往事》，由“小丑女” 玛歌特·罗比饰演这位才情兼具、没机会完全崭露头角的女演员。其他还有2016年恐怖片《狼在门外》，由凯蒂·卡西迪饰演塔特。电视剧《美国恐怖故事》第七季中，瑞秋·罗伯茨饰演塔特。 2019年初上映的《难以忘怀的莎朗·塔特》，由同样来自德州的希拉里·达芙饰演塔特。女演员凯特·波茨沃斯也将在塔特的传记电影中出演塔特。





《好莱坞往事》已于7月26日在北美上映，原定10月25日中国内地上映的该片于日前撤档。



