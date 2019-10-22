新海诚曾表示“现在的年轻人变穷了。”从此番发布的对比图可以看出，无论是饮食、居住等方面，《天气之子》中的男女主生活，似乎是现代年轻人的一个缩影。





在此之际，片方发布一组与《你的名字。》的对比图，表现出三年间随着社会的变化，新海诚反馈在作品上的差异：相较于《你的名字。》的青春热烈，《天气之子》聚焦当代社会环境下年轻人的困惑与倔强，进一步增强了作品与社会的关联与反思。影片将于11月1日全国上映，同时也将作为国内首部IMAX日本动画电影，同步登陆全国IMAX影院。











据悉，自《天气之子》于多国上映后，新海诚导演的行程便十分繁忙。此番特意协调日程，已确认将于10月27日抵达，出席《天气之子》中国发布会及首映礼两项重要活动。

新海诚凭其作品画风极致唯美、情感纯粹感人被誉为“少女心制造机”，其代表作《你的名字。》成全球最高票房日本电影。《秒速五厘米》《言叶之庭》等经典之作，也因其细腻文艺的风格广受欢迎。此次新作《天气之子》被RADWIMPS（《你的名字。》《天气之子》原声音乐）评价为“新海诚最好的作品”，值得观众在大银幕欣赏。





截至目前，影片在日票房已突破135亿日元，空降日本年度票房冠军，成为继《你的名字。》后唯一迈入“百亿大关”的本土电影。导演新海诚也成为宫崎骏后唯一一位连续两作票房破百的“双百亿导演”。











《天气之子》由新海诚历时三年打造，相比于《你的名字。》，影片中加入了更多关于社会的思考：聚焦当代社会环境下年轻人的迷茫与困惑。





新海诚曾表示“现在的年轻人变穷了。”从此番发布的对比图可以看出，无论是饮食、居住等方面，《天气之子》中的男女主生活，似乎是现代年轻人的一个缩影。除去物质上的贫乏，“变穷”在更深一方面，更多的是指现在年轻人对精神、物质上更高的追求变得更难得到满足：工资收入、志同道合人、被他人及社会的认可……影片中的男女主角在困难的情境下，相互陪伴努力追寻、倔强着前行。这也是影片能引起观众共鸣的最大原因。





编辑：hello王小羊